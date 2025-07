Модерен уют под земята: Жена спестява 1500 долара на месец, живеейки в подземен бункер

Д окато цените на жилищата продължават да растат в големите американски градове, все повече хора търсят нестандартни начини да живеят изгодно. От мини домове и живот в кемпери до съвместно съжителство в споделени пространства, креативните жилищни решения набират популярност.

Един такъв пример е Кейтлин Джонсън, 44-годишна жена, която намира неочакван отговор на високите наеми в Калифорния, като се премества в подземен бункер с площ от 112 квадратни метра. Разположен в задния двор на приятел в Бейкърсфийлд, бункерът ѝ предлага всички удобства на символичен дом. Историята ѝ отразява по-широка тенденция сред американците, които все повече избират гъвкавост, спестявания и алтернативни начини на живот в условията на все по-скъп жилищен пазар, пише Times of India .

Жена спестява 1500 долара на месец, живеейки в подземен бункер за 500 долара

Според информация на New York Post, Кейтлин Джонсън, 44-годишна служителка в развлекателната индустрия, се връща в Калифорния от Ню Йорк през април 2024 г. Както много наематели, тя се сблъсква с непосилни разходи за жилище. Средните наеми за едностаен апартамент в щата варират между 1500 и 2000 долара месечно. Вместо да подпише договор за скъпо жилище, Кейтлин поема в изненадваща посока. Тя се нанася в подземен бункер с площ 112 кв. м, намиращ се в задния двор на неин приятел в Бейкърсфийлд, Калифорния, срещу едва 500 долара на месец.

