Жена роди дете на 14-годишния приятел на дъщеря си

43-годишна жена от Илинойс роди дете, заченато от 14-годишно момче – което дъщеря ѝ завела като кавалер на танците в прогимназията, според властите и репортажи, предаде New York Post.

Робин Полстън, която била придружител на танците, беше арестувана в понеделник сутринта, 3 ноември, и обвинена в престъпно сексуално посегателство над жертва на възраст между 13 и 17 години и две точки за притежание на детска порнография, според съдебни документи, получени от The Post.

Полицейското управление във Вашингтон започнало разследване по жалба, получена след като Полстън родила през януари 2025 г., според клетвена декларация за вероятна причина, получена от People.

След като получили документи, включително акта за раждане на бебето, полицаите установили, че името на детето съвпада със средното и фамилното име на предполагаемата ѝ жертва, се казва в документа.

Полстън твърди пред полицаите, че бащата на новороденото е „мъж на около двадесет и няколко години на име Брайън“, с когото прекъснала контакт след раждането, се посочва в декларацията.

След като разследвали по-дълбоко жертвата, следователите научили, че той и дъщерята на Полстън посетили заедно танци в прогимназията през май 2023 г., където Полстън била придружител, съобщи изданието.

ДНК тест потвърдил, че жертвата е бащата на бебето.

Момчето се преместило другаде, след което се върнало на посещение преди раждането на детето през април 2024 г. След това се върнало в района през август 2024 г., за да живее със семейството на „приятел“, се казва в документа.

Телефонните записи разкрили „сексуално експлицитни изображения и видеа“ на Полстън и тийнейджъра.

Тя и 14-годишното момче използвали телефони с предплатени карти под фалшиви имена, за да защитят самоличността си. Полстън се опитала да го принуди да участва в прикриване, съобщи сега 25 News.

Прокурорите заявили, че майката и сестрата на Полстън са поддръжници на връзката, съобщи изданието.

Делото продължава.