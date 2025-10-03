Свят

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Системата за бърз транспорт придава ново значение на фразата "Не е важна дестинацията, а пътуването"

3 октомври 2025, 06:22
Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара
Източник: БГНЕС

О бикновено пътуването с метро е просто средство за придвижване в градовете, но новото метро в Рияд преобръща това възприятие.

Стартирало през декември 2024 г., автоматизираната система за бърз транспорт придава ново значение на фразата "Не е важна дестинацията, а пътуването".

С дължина над 176 километра и шест линии, дългоочакваната мрежа, най-дългата безпилотна метро система в света, свързва ключови точки в столицата, включително международното летище "Крал Халид" и финансовия район "Крал Абдула" (KAFD).

  • Забележителни станции

С изграждането си на стойност 22,5 милиарда долара, системата може да превозва най-малко 3,6 милиона пътници дневно и е изпълнена с архитектурни чудеса.

Метро системата в Рияд има общо 85 станции, като четири изпъкват особено:

  1. KAFD,
  2. STC,
  3. Western Station и
  4. Qasr Al Hokm.

Станцията Qasr Al Hokm, разположена в историческото ядро на Рияд, е проектирана от норвежката архитектурна фирма Snøhetta в сътрудничество с дизайнерската компания ONEWORKS + CREW. Официално отворена през февруари 2025 г., тя осигурява директен достъп до няколко правителствени сгради и забележителности, включително дворец Ал-Хукм, голямата джамия Имам Турки бин Абдула и дворец Ал Масмак.

Самата станция вече се е превърнала в забележителност, като пътниците често спират, за да се възхитят на извития ѝ дизайн.

С площ от 22 500 кв. м и дълбочина 40 метра, Qasr Al Hokm се простира на седем етажа, с 17 асансьора и 46 ескалатора. Извитият ѝ покрив от неръждаема стомана отразява образите на околния район, създавайки съзнателно съчетание между история и съвременност. Вътре има магазини, художествени изложби и дори закрит градински кът, където пътуващите могат да се отпуснат на пейките и да се насладят на пространството.

  • Топ атракция

За някои станцията вече се състезава с утвърдени туристически обекти.

Триша Оой, жителка на Рияд, която се премества от Малайзия преди четири години, препоръчва на посетителите да посетят Qasr Al Hokm, заедно с по-известни забележителности като Sky Bridge и Boulevard World.

"Бих казала, че това е една от най-добрите атракции", споделя Оой пред CNN. "Освен красотата на самата станция, само пет минути по-надолу е традиционният саудитски пазар Souk Al Zal."

На 30 минути от Qasr Al Hokm се намира станцията на финансовия район Крал Абдула, проектирана от Zaha Hadid Architects. Тя вече е най-натоварената станция в мрежата и впечатлява с вълнообразната си фасада, вдъхновена от вятъра и desert-пейзажа.

Станцията е едновременно значима и уникална, като служи като централна връзка между три линии, нова релсова система и автобусен терминал. Там са изложени и произведения на изкуството, включително скулптура от американския художник Александър Калдър.

Western Station, проектирана от архитектурната фирма Omrania, отвори врати в района Al Sweedi през януари, а STC Station, свързваща две линии, е проектирана от германската Gerber Architekten с вдъхновение от варовиковите формации в планините Туваик в Саудитска Арабия.

  • Устойчивост и удобство

Метро системата е енергийно ефективна, влаковете имат регенеративни спирачки, а станциите са оборудвани със соларни панели.

Посетителите могат да закупят физическа карта Darb или да използват приложението Darb. Метро услугата работи от 5:30 ч. до полунощ от събота до четвъртък и от 10 ч. до полунощ в петък. Цените започват от 4 SAR (около 1 долар) за двучасова карта, 20 SAR за тридневна безлимитна карта и 140 SAR (37,32 долара) за месечна.

По подобие на други градове с мюсюлманско мнозинство, влаковете имат отделни вагони за мъже, семейства и първа класа за пътници с VIP карти. Интериорът, проектиран от френската Avant Premiere, е изчистен, а храната и напитките са забранени, тапицериите са с мотиви, вдъхновени от традиционната архитектура на Рияд.

  • Пътуване с метро

Пътуването е бързо и ефективно, влаковете тръгват на всеки четири минути по време на пикови часове. Седалките са удобни, но на някои влакове местата са ограничени, особено в часовете между 6 и 9 сутринта и между 15 и 18 ч.

Вагоните са тихи, но не е необичайно непознати да започнат разговори помежду си, което допринася за социалното сближаване на пътниците.

Някои станции, като KAFD и Qasr Al Hokm, са големи и могат да изглеждат претоварващи за новодошлите, но на разположение има достатъчно персонал, който да помага.

  • Историческа стъпка

Ибрахим бин Мохамед Ал Султан, министър на държавата и главен изпълнителен директор на Кралската комисия за град Рияд, заяви: "Днес град Рияд се възползва от този проект, който ще оформи образа на столицата и ще промени мобилността за жителите и посетителите."

"Мрежата е в съответствие с икономическите, социалните, екологичните и урбанистичните цели на Рияд и представлява историческа стъпка в транспортния сектор на столицата."

Въпреки успеха, зависимостта от автомобили остава голяма, а трафикът е тежък. Все пак в първите шест месеца от откриването над 18 милиона пътници са използвали метрото, а през миналия месец е посрещнат 100-милионният пътник.

Ранният успех вече е стимулирал планове за разширение, включително предложение за седма линия, свързваща Qiddiya Entertainment City, King Abdullah International Gardens и Diriyah Gate.

"Riyadh Metro ще улесни ежедневието и пътуванията на гражданите, жителите и посетителите, предлагайки им световен стандарт на градски транспорт", добави Ал Султан.

Източник: CNN    
Метро Рияд Саудитска Арабия Безпилотна система Архитектурни забележителности KAFD Qasr Al Hokm Градски транспорт Инфраструктурен проект Устойчив
Последвайте ни

По темата

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

pariteni.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 14 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 10 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 13 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 5 минути

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

България Преди 17 минути

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Любопитно Преди 44 минути

Здравословното хранене влияе не само на теглото ви

Портрет на цар Фердинанд

3 октомври: Абдикацията, която променя историята на България завинаги

Любопитно Преди 45 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит

Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит

Свят Преди 46 минути

От началото на тази година са регистрирани около 69 случая на първичен амебен менингоенцефалит

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Технологии Преди 1 час

Защитават ли телефона по-добре или са само суета

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

България Преди 7 часа

Отличието ѝ беше връчено от британския посланик Натаниел Копси на церемония в София

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

България Преди 7 часа

От Фискалния съвет предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6,5 млрд. лева

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Подарък от съдбата върна д-р Коеджикова и Александра обратно в голямата игра

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Свят Преди 7 часа

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

България Преди 10 часа

Последният контакт с нея е от събота вечерта

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

България Преди 11 часа

Депутатите гласуваха промяната в закона последователно на първо и на второ четене

Израелски танкове блокираха Газа

Израелски танкове блокираха Газа

Свят Преди 11 часа

ООН: Блокадата на Газа е незаконна

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Новодошлата на Блатото Александра с важна роля при елиминациите на изгнаниците

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Съперничеството между Стоянов и Иван продължава

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 13 часа

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Вердон: Бетис нямаше много чисти положения

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение от Реал Мадрид в Евролигата

Gong.bg

Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

Nova.bg

Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък

Nova.bg