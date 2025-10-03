Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

О бикновено пътуването с метро е просто средство за придвижване в градовете, но новото метро в Рияд преобръща това възприятие.

Стартирало през декември 2024 г., автоматизираната система за бърз транспорт придава ново значение на фразата "Не е важна дестинацията, а пътуването".

С дължина над 176 километра и шест линии, дългоочакваната мрежа, най-дългата безпилотна метро система в света, свързва ключови точки в столицата, включително международното летище "Крал Халид" и финансовия район "Крал Абдула" (KAFD).

Забележителни станции

С изграждането си на стойност 22,5 милиарда долара, системата може да превозва най-малко 3,6 милиона пътници дневно и е изпълнена с архитектурни чудеса.

Метро системата в Рияд има общо 85 станции, като четири изпъкват особено:

KAFD, STC, Western Station и Qasr Al Hokm.

Станцията Qasr Al Hokm, разположена в историческото ядро на Рияд, е проектирана от норвежката архитектурна фирма Snøhetta в сътрудничество с дизайнерската компания ONEWORKS + CREW. Официално отворена през февруари 2025 г., тя осигурява директен достъп до няколко правителствени сгради и забележителности, включително дворец Ал-Хукм, голямата джамия Имам Турки бин Абдула и дворец Ал Масмак.

Самата станция вече се е превърнала в забележителност, като пътниците често спират, за да се възхитят на извития ѝ дизайн.

С площ от 22 500 кв. м и дълбочина 40 метра, Qasr Al Hokm се простира на седем етажа, с 17 асансьора и 46 ескалатора. Извитият ѝ покрив от неръждаема стомана отразява образите на околния район, създавайки съзнателно съчетание между история и съвременност. Вътре има магазини, художествени изложби и дори закрит градински кът, където пътуващите могат да се отпуснат на пейките и да се насладят на пространството.

Топ атракция

За някои станцията вече се състезава с утвърдени туристически обекти.

Триша Оой, жителка на Рияд, която се премества от Малайзия преди четири години, препоръчва на посетителите да посетят Qasr Al Hokm, заедно с по-известни забележителности като Sky Bridge и Boulevard World.

"Бих казала, че това е една от най-добрите атракции", споделя Оой пред CNN . "Освен красотата на самата станция, само пет минути по-надолу е традиционният саудитски пазар Souk Al Zal."

На 30 минути от Qasr Al Hokm се намира станцията на финансовия район Крал Абдула, проектирана от Zaha Hadid Architects. Тя вече е най-натоварената станция в мрежата и впечатлява с вълнообразната си фасада, вдъхновена от вятъра и desert-пейзажа.

Станцията е едновременно значима и уникална, като служи като централна връзка между три линии, нова релсова система и автобусен терминал. Там са изложени и произведения на изкуството, включително скулптура от американския художник Александър Калдър.

Western Station, проектирана от архитектурната фирма Omrania, отвори врати в района Al Sweedi през януари, а STC Station, свързваща две линии, е проектирана от германската Gerber Architekten с вдъхновение от варовиковите формации в планините Туваик в Саудитска Арабия.

Устойчивост и удобство

Метро системата е енергийно ефективна, влаковете имат регенеративни спирачки, а станциите са оборудвани със соларни панели.

Посетителите могат да закупят физическа карта Darb или да използват приложението Darb. Метро услугата работи от 5:30 ч. до полунощ от събота до четвъртък и от 10 ч. до полунощ в петък. Цените започват от 4 SAR (около 1 долар) за двучасова карта, 20 SAR за тридневна безлимитна карта и 140 SAR (37,32 долара) за месечна.

По подобие на други градове с мюсюлманско мнозинство, влаковете имат отделни вагони за мъже, семейства и първа класа за пътници с VIP карти. Интериорът, проектиран от френската Avant Premiere, е изчистен, а храната и напитките са забранени, тапицериите са с мотиви, вдъхновени от традиционната архитектура на Рияд.

Пътуване с метро

Пътуването е бързо и ефективно, влаковете тръгват на всеки четири минути по време на пикови часове. Седалките са удобни, но на някои влакове местата са ограничени, особено в часовете между 6 и 9 сутринта и между 15 и 18 ч.

Вагоните са тихи, но не е необичайно непознати да започнат разговори помежду си, което допринася за социалното сближаване на пътниците.

Някои станции, като KAFD и Qasr Al Hokm, са големи и могат да изглеждат претоварващи за новодошлите, но на разположение има достатъчно персонал, който да помага.

Историческа стъпка

Ибрахим бин Мохамед Ал Султан, министър на държавата и главен изпълнителен директор на Кралската комисия за град Рияд, заяви: "Днес град Рияд се възползва от този проект, който ще оформи образа на столицата и ще промени мобилността за жителите и посетителите."

"Мрежата е в съответствие с икономическите, социалните, екологичните и урбанистичните цели на Рияд и представлява историческа стъпка в транспортния сектор на столицата."

Въпреки успеха, зависимостта от автомобили остава голяма, а трафикът е тежък. Все пак в първите шест месеца от откриването над 18 милиона пътници са използвали метрото, а през миналия месец е посрещнат 100-милионният пътник.

Ранният успех вече е стимулирал планове за разширение, включително предложение за седма линия, свързваща Qiddiya Entertainment City, King Abdullah International Gardens и Diriyah Gate.

"Riyadh Metro ще улесни ежедневието и пътуванията на гражданите, жителите и посетителите, предлагайки им световен стандарт на градски транспорт", добави Ал Султан.