Жена оцеля, след като влак премина през нея

М иналия месец, само две седмици преди 30-ия си рожден ден, Лиза Фицджералд се е връщала от вечеря със семейството си, когато се подхлъзнала на железопътните релси и била ударена от преминаващ влак.

(Във видеото може да научите повече за: Прегазена от трамвай жена оцеля по чудо)

Тя губи левия си крак, но все пак успява да се измъкне на безопасно място.

Нюйоркчанката разказва ужасяващата историята история зад инцидента пред People.

"В събота, 4 май, бях на гости на брат ми, снаха ми и племенницата ми за вечеря в Ню Джърси. Обичаме да вечеряме рано, защото племенницата ми си ляга рано. Беше около 19:00 ч. и аз се връщах в града. Реших да хвана влака на New Jersey Transit на гарата в Мористаун", разказва тя.

I Survived Being Hit by a Train and Losing My Leg, Then Pulling Myself Off the Tracks (Exclusive) https://t.co/P4yeySEJKz

"Докато чаках влака, внезапно се подхлъзнах или спънах и паднах в пролуката между перона и идващия влак. Щом паднах, кракът ми моментално се подсече", казва още тя.

"Приземих се по корем с лице нагоре, погледнах нагоре - и следващата група колела на влака идваше към мен. Претърколих се към страничната част на перона (далеч от влака) и просто се прегърнах, като се сплесках, доколкото можах. Надявах се, че това ще е достатъчно, за да оцелея", разкрива оцелялата.

"След като влакът отмина, видях, че левият ми крак е изчезнал. Другият ми крак беше счупен и не можех да стоя на него. Извиках за помощ и помахах на няколко души, които чакаха да се качат на влака, но никой не отговори", разкрива бруталната история Лиза.

Затова се изправих на коляно, стигнах до ръба на перона и се изтеглих на платформата допълва пострадалата.

New Jersey woman loses leg in train accident, then pulls herself off tracks: ‘She’s unbelievable’ https://t.co/NulOqOUVEp pic.twitter.com/ocFrwdUj0p

Свалих си блузата, за да я използвам като турникет, но не успях да я сваля. Нямах сили да се движа, а и беше твърде болезнено. За щастие, успях да увия двете си ръце около бедрото си и да го стисна колкото се може по-силно, и продължих да крещя за помощ, разкрива Лиза.

Към мен се приближи служител, който събираше билети. Беше млад и си личеше, че е притеснен, допълва Лиза.

Казах му: "Трябва да намерим още помощници. Трябва да намерим полиция, Бърза помощ, пожарникар - някой. Ще продължа да крещя".

Един полицай на паркинга ме чу да крещя. Отиде при билетопродавача, който му каза, че е необходима EMS. Той взе турникет от колата си, върна се и ми го сложи. След това се обади за подкрепление, разкрива още историята си пострадалата.

На мястото на инцидента пристигнаха няколко полицаи, които останаха с мен, докато чакахме линейката. Тези полицаи бяха невероятни. Те ми задаваха въпроси и дори се пошегувахме няколко пъти: Попитаха ме колко тежа и аз им казах, че мисля, че току-що съм отслабнала с 15 кг, допълва още Лиза.

Incredible tale of New Jersey woman, 30, who saved her own life after leg was severed in freak train accident - as she reveals other passengers just walked past her as she screamed https://t.co/rKKhgJuhrG via @MailOnline