Бутилка вино и няколко близалки спасиха живота на жена, блокирана в австралийски храсти за 5 дни

С лед задълбочено издирване полицията в австралийския щат Виктория спаси жена, която пет дни била в неизвестност. Съобщава се, че 48-годишната жена оцеляла, като е пила вино, което е купила за подарък, и е яла близалки.

​Лилиан Ип тръгнала на кратко пътуване в неделя, минавайки с автомобила си през гъсти храсти в щата Виктория. Тя шофирала към язовира Дартмут, когато колата ѝ затънала в кал, след като взела грешен завой и попаднала в задънена улица.

Госпожа Ип, която по принцип не пие алкохол, имала само бутилка вино в колата, тъй като смятала да я подари, а за ядене имала само няколко закуски и близалки. За да се стопли през нощта, тя използвала климатика в колата си.

