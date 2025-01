„Мъртва“ жена възкръсна на път за погребението си

Ч атапорн Шрифонла, на 49 години, изглежда е починала по време на транспортиране от болница до дома ѝ в провинция Удон Тани на 29 юни. По пътя към квартал Бан Дунг във ван парамедиците смятат, че Чатапорн е спрял да диша и изглежда е починал.

Съкрушената ѝ възрастна майка Мали се обадила на роднини, за да ги информира за смъртта ѝ, която те отдадоха на битката на жената си с рака на черния дроб, разказва „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Скърбящото семейство следва будистката традиция за бърза кремация и незабавно се подготвило за нейното погребение,

купувайки ковчег и координирайки се с персонала на храма за церемониите. Микробусът, превозващ тялото на Чатапорн, е бил отклонен от дома им към храма Уат Шри Фадунг Патана, където трупът щял да бъде съхраняван през нощта.

