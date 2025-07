Севернокорейка съди Ким Чен-ун за изтезания и сексуално насилие

С евернокорейска дезертьорка заведе гражданско дело срещу лидера Ким Чен-ун в южнокорейски съд, твърдейки, че е била подложена на изтезания и сексуално насилие в центрове за задържане на режима, пише The Guardian .

53-годишната Чой Мин-кюнг настоява за обезщетение в размер на 50 милиона вона (около 37 000 щатски долара) от севернокорейската държава, представлявана от Ким Чен-ун и още шестима високопоставени служители. Освен това тя е подала и наказателна жалба с искане прокуратурата да започне разследване за престъпления срещу човечеството.

Документите, внесени в Централния окръжен съд и прокуратурата в Сеул в петък, бележат това, което според правозащитници е първият подобен случай, при който севернокорейски дезертьор търси правосъдие за нарушения на човешките права чрез южнокорейската съдебна система.

„Вече 13 години живея в Южна Корея, но все още страдам от тежко посттравматично стресово разстройство. Оцелявам благодарение на лекарства. Белезите по тялото ми свидетелстват за ужасяващата реалност в Северна Корея“, споделя Чой пред The Guardian.

Тя бяга от Северна Корея през 1997 г., но между 2000 и 2008 г. е насилствено върната от Китай четири пъти. При последното си задържане в Северна Корея, през 2008 г., Чой прекарва пет месеца в в три различни центъра в провинция Северен Хамгьонг.

