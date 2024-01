Земетресение с магнитуд 7 удари Китай

З еметресение с магнитуд 7 е регистриран в Китай, близо до границата с Киргизстан и Казахстан, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е бил на 121 километра западно от китайския окръг Аксу и на 270 километра югоизточно от Аламати, на дълбочина 9 километра.

Най-малко 116 са жертвите на мощния трус в Китай

Местните телевизионни канали в индийската столица Ню Делхи съобщиха, че трусът е бил усетен силно в града, намиращ се на около 1400 км.

Малко след това в района бяха регистрирани още три земетресения с магнитуд 5,5, 5,1 и 5,0.

Районът е планински и отдалечен. Засега няма данни за жертви и разрушения, но е възможно информацията за такива все още да не е достигнала до властите.

Спешна реакция след силно земетресение в Китай

При земетресение през декември в северозападната част на страната загинаха 148 души, а хиляди бяха разселени в провинция Гансу.

Това земетресение беше най-смъртоносното в Китай от 2014 г. насам, когато в югозападната провинция Юнан загинаха повече от 600 души.

An earthquake with a magnitude of 7 degrees occurred on the border of Kyrgyzstan and China. Underground tremors were also recorded in Kazakhstan and Uzbekistan.



Almaty residents took to the streets. pic.twitter.com/VVXLotmqbD