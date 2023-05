Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер в Централна Япония

З еметресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Централна Япония, предадоха световните агенции, като се позоваха на Японската метеорологична служба, регистрираща и данни от земетресенията в страната, предаде БТА.

