Земетресение с магнитуд 4,2 е регистрирано в турския окръг Адана

З еметресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в южния турски окръг Адана, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от Анадолската агенция, предаде БТА.

Адана е сред най-тежко пострадалите окръзи в Турция при разрушителните земетресения през февруари.

По данни на АФАД трусът в 12:37 часа е бил с епицентър в Саймбейли и на дълбочина 7 километра.

По-рано днес Анадолската агенция съобщи за трус с магнитуд 4 в югоизточния турски окръг Кахраманмараш,

който бе епицентър на унищожителните земетресения на 6 февруари.

По данни на правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) трусът е регистриран в ранните утринни часове. Епицентърът му е бил в град Гьоксун, а дълбочината му е била 7 километра.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.3 occurred 21 km SW of #Göksun (#Turkey) 3 min ago (local time 02:01:35).

