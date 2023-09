Земетресение с магнитуд 4,1 разтърси Югоизточна Албания

З еметресение с магнитуд 4,1 по Рихтер бе регистрирано тази сутрин в Югоизточна Албания, съобщи сайтът „Албениън дейли нюз“

