Земетресение от 4,6 по Рихтер е регистрирано в Източна Турция

З еметресение с магнитуд 4,6 е станало днес в окръг Елязъг, Източна Турция, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия извънредни ситуации (AFAD), предаде БТА.

Земетресението е станало рано сутринта в района на град Сивридже, на дълбочина около 11 километра.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 8 sec ago in #Turkey (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/jmxjBlbhci