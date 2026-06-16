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Освирквания и протести посрещнаха Иран на Световното първенство в Лос Анджелис

Фенове развяха ирански знамена отпреди революцията и отправиха критики към режима в Техеран

16 юни 2026, 07:12
Освирквания и протести посрещнаха Иран на Световното първенство в Лос Анджелис
Източник: Gettyimages/Vesti.bg

М алко преди първия мач на Иран на Световното първенство по футбол срещу Нова Зеландия снощи, около стадиона в Лос Анджелис бяха забелязани няколко знамена и протестни транспаранти, предаде ДПА.

"Футболният отбор на терористичната Ислямска република не представлява народа на Иран", гласеше един от плакатите.

Много хора развяваха стари ирански знамена отпреди Ислямската революция от 1979 г. Атмосферата обаче беше мирна, отбеляза репортер на ДПА.

"Радвам се да подкрепя народа на Иран тук, но не подкрепям режима", каза един фен пред ДПА.

Преди началото на мача иранският химн беше посрещнат с освирквания на стадиона.

Имаше голяма несигурност дали Иран изобщо ще участва в Световното първенство, предвид въоръжения конфликт със съдомакините САЩ и с Израел.

Иранските футболисти преместиха лагера си за Световното първенство от щата Аризона в Мексико, за да избегнат проблеми с визите, но на 11 официални лица все пак бяха отказани американски визи, за да преминат границата и да присъстват на мачовете на отбора, отбелязва ДПА.

Вижте повече в нашата галерия: Протести белязаха дебюта на Иран на Световното

Протести белязаха дебюта на Иран на Световното
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Протести белязаха дебюта на Иран на Световното
Протести белязаха дебюта на Иран на Световното
Протести белязаха дебюта на Иран на Световното
Протести белязаха дебюта на Иран на Световното
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Иран Световно първенство по футбол протест Ислямска република футболен мач Лос Анджелис политически демонстрации Иранска революция визов режим спорт и политика
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