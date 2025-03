Президентите на Украйна и Финландия обсъдиха бъдеща подкрепа за Киев

У краинският президент Володимир Зеленски и финландският му колега Александер Стуб обсъдиха следващите стъпки за подпомагане на Украйна, предаде Укринформ като цитира изявление на Зеленски в традиционното му вечерно видео обръщение.

"Току-що говорих с президента на Финландия – (проведохме) много продуктивен разговор. Искам да благодаря на президента Стуб, на всички финландци за тяхната подкрепа за Украйна, за техните много рационални позиции и желание да работим заедно, в името на постигане на реален мир“, отбеляза украинският държавен глава.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy had a telephone conversation with President of Finland Alexander Stubb. They discussed cooperation with the United States, steps to achieve a just peace, and the necessary pressure on Russia.



Read more: https://t.co/U9FoANbxYO pic.twitter.com/k0LHZnOeqq