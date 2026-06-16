Първите в историята пиратски корабокрушения бяха открити на Бахамите

П овечето от нас свързват карибските пирати с холивудския образ на капитан Джак Спароу. Причината е проста: до момента съществуваха твърде малко материални доказателства за реалния живот на морските разбойници, тероризирали Атлантика преди три века. Едно мащабно и безпрецедентно откритие на морски археолози на Бахамите обаче е напът да промени историята завинаги.

За първи път в историята изследователи получиха разрешение да се гмурнат в строго ограничена зона на пристанището в Насау. Резултатът? Открити са шест корабокрушения от края на XVII и началото на XVIII век, като поне три от тях са директно свързани с истинските пирати на Карибите.

Pirates used a hideout at Nassau in the Bahamas during the "Golden Age" of piracy. Marine archaeologists have found new evidence of their activities.https://t.co/nRA11fbHu0 — ExplorersWeb (@ExplorersWeb) June 4, 2026

Тактиката „Изгори и скрий“

На дъното на пристанището археолозите се натъкнаха на овъглен дървен корпус, заклещен под огромна купчина камъни, използвани навремето за корабен баласт. Това откритие предлага рядък поглед към пиковия период на морското разбойничество.

През тази епоха пиратите са плячкосвали ценните товари и оръжия, след което често са подпалвали ограбения съд, за да заличат следите си.

„Изгарянето на корабите до ватерлинията е било печално известна тактика за укриване на доказателства от властите. Корпусът, който открихме в Насау, носи всички белези на подобно пиратско злодеяние“, обяснява д-р Майкъл Патеман, съдиректор на мисията.

Находките: От оръдия до кралски лули

На около 20 мили източно от Насау археолозите откриха истинска „визитна картичка“ на пиратските набези:

Тежко въоръжение: Масивно желязно оръдие и купчина от 25 мускетни гюлета;

Хладно оръжие: Специален камък за заточване на пиратски мечове и абордажни саби;

Бит и лукс: Точно под моста на Насау са намерени отлично запазени стъклени бутилки от вино, корабен такелаж, тухли и сандъци от корабната кухня;

143 глинени лули за тютюн: Те са украсени с изящни гравюри на еднорог, кон, корона и кралския герб на Англия. Екипът ги датира от 1740-те години, произведени в Лондон.

Находките надминават и най-смелите очаквания на учените, тъй като през годините морското дъно около Бахамите е било сериозно засягано от индустриално драгиране.

In a first, underwater archaeologists in the Bahamas have discovered three shipwrecks associated with the Golden Age of Piracy off the coast of Nassau. https://t.co/QLjEjXYPQI — Live Science (@LiveScience) June 4, 2026

Открит ли е легендарният кораб „Фенси“?

В края на XVII век, с разцвета на европейския колониализъм, през Атлантика преминават най-богатите търговски пътища в историята. Водите на Насау се превръщат в идеалното убежище за легендарни престъпници като Черната брада, „Калико“ Джак Ракъм, Мери Рийд, Ан Бони и Хенри Морган.

Археолозите имат сериозни основания да смятат, че откритият овъглен корпус може да принадлежи на кораба „Фенси“ (Fancy), командван от легендарния Хенри Ейвъри – „Краля на пиратите“.

През 1695 г. Ейвъри извършва най-големия обир в историята на пиратството, заграбвайки злато, сребро и скъпоценни камъни от флота на Моголската империя на стойност над 100 милиона долара в днешни пари. След удара корабът „Фенси“ е запален и потъва в Насау.

„Намереният корпус е укрепен с дървени пирони – метод, характерен за корабостроенето по времето на Ейвъри. Освен това корабът е бил тежко въоръжен с фалконети (въртящи се бордови оръдия), закрепени за парапетите, които са бълвали опустошителен огън по вражеските екипажи“, допълва д-р Патеман.

Само връхната точка на айсберга

Докато пиратски останки са намирани по бреговете на Северна Каролина и остров Мавриций, в самото сърце на пиратството – Насау – досега не беше откривано нищо подобно.

Благодарение на тези находки, съчетани с анализ на 300-годишни карти и изследване на пещери, учените вече са успели да създадат детайлен 3D дигитален модел на това как е изглеждало Насау около 1715 г.

„Тези находки са само върхът на айсберга. Напълно възможно е в и около пристанището да крият още десетки пиратски корабокрушения“, оптимист е д-р Шон Кингсли, британски морски археолог и съдиректор на проекта.