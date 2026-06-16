Любопитно

Първите в историята пиратски корабокрушения бяха открити на Бахамите

За първи път в историята водолази получиха достъп до строго охранявана зона на Бахамите. Откритите овъглени корпуси, оръдия и над 140 лули за тютюн повдигат завесата над Златния век на пиратството. Дали сред тях е легендарният кораб „Фенси“?

Стела Христова Стела Христова

16 юни 2026, 06:35
Първите в историята пиратски корабокрушения бяха открити на Бахамите
Източник: iStock/Getty Images

П овечето от нас свързват карибските пирати с холивудския образ на капитан Джак Спароу. Причината е проста: до момента съществуваха твърде малко материални доказателства за реалния живот на морските разбойници, тероризирали Атлантика преди три века. Едно мащабно и безпрецедентно откритие на морски археолози на Бахамите обаче е напът да промени историята завинаги.

За първи път в историята изследователи получиха разрешение да се гмурнат в строго ограничена зона на пристанището в Насау. Резултатът? Открити са шест корабокрушения от края на XVII и началото на XVIII век, като поне три от тях са директно свързани с истинските пирати на Карибите.

  • Тактиката „Изгори и скрий“

На дъното на пристанището археолозите се натъкнаха на овъглен дървен корпус, заклещен под огромна купчина камъни, използвани навремето за корабен баласт. Това откритие предлага рядък поглед към пиковия период на морското разбойничество.

През тази епоха пиратите са плячкосвали ценните товари и оръжия, след което често са подпалвали ограбения съд, за да заличат следите си.

„Изгарянето на корабите до ватерлинията е било печално известна тактика за укриване на доказателства от властите. Корпусът, който открихме в Насау, носи всички белези на подобно пиратско злодеяние“, обяснява д-р Майкъл Патеман, съдиректор на мисията.

  • Находките: От оръдия до кралски лули

На около 20 мили източно от Насау археолозите откриха истинска „визитна картичка“ на пиратските набези:

  • Тежко въоръжение: Масивно желязно оръдие и купчина от 25 мускетни гюлета;
  • Хладно оръжие: Специален камък за заточване на пиратски мечове и абордажни саби;
  • Бит и лукс: Точно под моста на Насау са намерени отлично запазени стъклени бутилки от вино, корабен такелаж, тухли и сандъци от корабната кухня;
  • 143 глинени лули за тютюн: Те са украсени с изящни гравюри на еднорог, кон, корона и кралския герб на Англия. Екипът ги датира от 1740-те години, произведени в Лондон.

Находките надминават и най-смелите очаквания на учените, тъй като през годините морското дъно около Бахамите е било сериозно засягано от индустриално драгиране.

Открит ли е легендарният кораб „Фенси“?

В края на XVII век, с разцвета на европейския колониализъм, през Атлантика преминават най-богатите търговски пътища в историята. Водите на Насау се превръщат в идеалното убежище за легендарни престъпници като Черната брада, „Калико“ Джак Ракъм, Мери Рийд, Ан Бони и Хенри Морган.

Археолозите имат сериозни основания да смятат, че откритият овъглен корпус може да принадлежи на кораба „Фенси“ (Fancy), командван от легендарния Хенри Ейвъри – „Краля на пиратите“.

През 1695 г. Ейвъри извършва най-големия обир в историята на пиратството, заграбвайки злато, сребро и скъпоценни камъни от флота на Моголската империя на стойност над 100 милиона долара в днешни пари. След удара корабът „Фенси“ е запален и потъва в Насау.

„Намереният корпус е укрепен с дървени пирони – метод, характерен за корабостроенето по времето на Ейвъри. Освен това корабът е бил тежко въоръжен с фалконети (въртящи се бордови оръдия), закрепени за парапетите, които са бълвали опустошителен огън по вражеските екипажи“, допълва д-р Патеман.

  • Само връхната точка на айсберга

Докато пиратски останки са намирани по бреговете на Северна Каролина и остров Мавриций, в самото сърце на пиратството – Насау – досега не беше откривано нищо подобно.

Благодарение на тези находки, съчетани с анализ на 300-годишни карти и изследване на пещери, учените вече са успели да създадат детайлен 3D дигитален модел на това как е изглеждало Насау около 1715 г.

„Тези находки са само върхът на айсберга. Напълно възможно е в и около пристанището да крият още десетки пиратски корабокрушения“, оптимист е д-р Шон Кингсли, британски морски археолог и съдиректор на проекта.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.theguardian.com    
карибски пирати морска археология Насау Бахами корабокрушения Златен век на пиратството Хенри Ейвъри
Последвайте ни
Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Как Калифорния получи името си? Историята на черната кралица-воин Калафия

Как Калифорния получи името си? Историята на черната кралица-воин Калафия

Храни, които работят по-добре заедно

Храни, които работят по-добре заедно

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
5 причини защо кучето не ви обръща внимание

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 10 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 8 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 8 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко, което трябва да знаете за реформър пилатес

Всичко, което трябва да знаете за реформър пилатес

Любопитно Преди 27 минути

Специалният уред с пружини осигурява тренировка за цялото тяло с ниско натоварване върху ставите

Зеленски предложи на Тръмп среща с Путин в САЩ

Зеленски предложи на Тръмп среща с Путин в САЩ

Свят Преди 8 часа

Идеята е била обсъдена по време на телефонен разговор с американския президент

България започна със седем медала и две титли световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

България започна със седем медала и две титли световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

България Преди 9 часа

Николай Тодоров триумфира в многобоя при спортната гимнастика

Известна турска актриса внезапно почина на 35 години

Известна турска актриса внезапно почина на 35 години

Свят Преди 9 часа

Иртем се е почувствала зле в дома си около обяд

Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Свят Преди 9 часа

Тръмп: В петък Ормузкият проток ще бъде напълно отворен

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

Свят Преди 10 часа

Тръмп: И двамата са отворени към тази идея

Освободиха заподозряния в шпионаж българин в Гърция

Освободиха заподозряния в шпионаж българин в Гърция

Свят Преди 10 часа

Българинът е отрекъл обвиненията

Протести посрещнаха иранските национали в САЩ

Протести посрещнаха иранските национали в САЩ

Свят Преди 11 часа

Повечето от протестиращите са емигранти от Иран, които считат, че националният отбор представлява режима в Техеран

След 13 години застой ЕС подобрява правата на пътуващите със самолети

След 13 години застой ЕС подобрява правата на пътуващите със самолети

Свят Преди 11 часа

Андрей Новаков: Днес изпълнихме обещанието си. Борехме се за хората, а не за статистиката

ЕС въвежда още санкции срещу Русия

ЕС въвежда още санкции срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Калас: Всяка предприета срещу Русия мярка намалява пространството ѝ за маневри

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

България Преди 12 часа

Йотова: Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

България Преди 13 часа

Вече са повдигнати обвинения срещу част от тях

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

България Преди 13 часа

Председател на новата ЦИК е Георги Хорозов

Разбиха банка на глобалната мафия, с пари от Китай, Албания и Италия

Разбиха банка на глобалната мафия, с пари от Китай, Албания и Италия

Свят Преди 14 часа

Банката е съумявала да прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година

„Играта на играчките 5“ и големият дебат: Заплаха ли е изкуственият интелект за детството

„Играта на играчките 5“ и големият дебат: Заплаха ли е изкуственият интелект за детството

Любопитно Преди 14 часа

Когато плюшеното мече помни разговори и казва „Обичам те“, то спира да бъде играчка и се превръща в изкуствен емоционален заместител на родителите и приятелите

САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо, освен за вдигане на блокадите

САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо, освен за вдигане на блокадите

Свят Преди 14 часа

Въпросите, довели до войната, остават нерешени

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Посрещаме лятото с пълни язовири

sinoptik.bg
1

Какво да правим при среща с малко сърне

sinoptik.bg

Звезда от „Шербет от боровинки“ почина ден след 35-ия си рожден ден

Edna.bg

София Бобчева отпразнува рождения си ден с театрална торта

Edna.bg

Саудитска Арабия удържа Уругвай в Маями

Gong.bg

Белгия не успя да пречупи коравия тим на Египет

Gong.bg

Срещата на Г-7 - ключови теми и очаквания

Nova.bg

Най-много в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти повече от минималната заплата

Nova.bg