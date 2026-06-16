Как Калифорния получи името си? Историята на черната кралица-воин Калафия

К огато испанските конкистадори стъпват на западното крайбрежие на Северна Америка през XVI век, те носят в главите си не само жажда за злато, но и въображение, закърмено с рицарски романи. Именно една такава история – за измисления остров Калифорния и неговата владетелка, чернокожата кралица-воин Калафия – дава името на днешния най-населен американски щат.

Всичко започва от романа „Las sergas de Esplandián“ („Подвизите на Еспландиан“), написан от испанския писател Гарси Родригес де Монталво около 1510 г. В него Калафия е описана като величествена езическа кралица, която управлява екзотичен остров. Облечена в златни доспехи и командваща армии от митични грифони, тя води свирепа война срещу християнския свят.

Коя е Калафия и какъв е нейният остров?

Според текста на Монталво, кралица Калафия живее на остров Калифорния, който се намирал „много близо до Райската градина“. Мястото било населено изцяло с чернокожи жени, които живеели като митичните амазонки.

„Те бяха с енергични тела, силни, с пламенни сърца и огромна физическа мощ. На самия остров нямаше нито един мъж. Жените живееха в мир с опитомени от тях грифони, които хранеха с пленени чужденци, дръзнали да доближат бреговете им“, пише в романа си Монталво.

В книгата Калафия и нейните войнствени жени пътуват до Константинопол, за да помогнат на мюсюлманските армии в битката им срещу християните. По време на боя обаче грифоните се нахвърлят безразборно върху всички мъже. Накрая християнските рицари побеждават, Калафия приема новата вяра, омъжва се за знатен кавалер и се завръща на своя остров, където мъжете вече са добре дошли.

Връзката с ислямския свят и „Песен за Роланд“

Авторът на романа е бил войник по време на Реконкистата – вековната борба на испанските християни за прогонване на мюсюлманските маври от Иберийския полуостров. Този конфликт дълбоко бележи творчеството му.

Историците отбелязват, че образът на Калафия вероятно е вдъхновен от реална историческа личност – Сайида ал Хура, ислямска кралица пират, изкушена от отмъщение срещу испанците. Самата дума „Калафия“ почти сигурно произлиза от арабската титла „Халиф“ (наследник/владетел на мюсюлманите). Друга теория сочи, че Монталво е заимствал наименованието от прочутата поема от XI век „Песен за Роланд“, където се споменава мистериозната земя „Калиферн“.

Как Ернан Кортес кръщава Новия свят

Романът на Монталво става толкова популярен в Испания, че Сервантес по-късно го включва в „Дон Кихот“ като една от книгите, „виновни“ за полудяването на неговия рицар. Един от най-запалените читатели на тази история обаче се оказва самият завоевател на Мексико – Ернан Кортес.

Когато Кортес организира експедиции на запад през 1530-те години, той изрично търси легендарен остров, „богат на перли и злато, населен само от жени“. Когато корабите му достигат бреговете на полуостров Долна Калифорния (Баха Калифорния), испанците вярват, че са открили точно мястото от романа. По онова време те смятат територията за остров и започват да я наричат „Калифорния“. До 1540 г. името вече е официално възприето в картите.

Въпреки че съществуват и други алтернативни теории за произхода – като латинското „calida fornax“ („гореща пещ“ заради топлия климат) или индианското изражение „kali forno“ („висок хълм“), съвременната наука е категорична: щатът дължи името си на испанската фантастика.

Наследството на кралицата в наши дни

Макар малко хора извън САЩ да знаят тази история, образът на кралица Калафия е дълбоко вкоренен в калифорнийската култура: