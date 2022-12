Очаквано: След посещението на фронта, Зеленски предприе визита в САЩ

В чера на фронта, днес в Капитолия – украинският президент Володимир Зеленски, посетил източния град Бахмут, съсипан от интензивни боеве, се очаква днес да пристигне във Вашингтон.

Посещението съвпада с голямо заседание на руски висши служители и военни с участието на Владимир Путин – руският президент смята да направи днес равносметка на отминаващата година и да постави пред армията си нови цели за 2023 г. Военният министър Сергей Шойгу ще се отчете по-специално за "положението с напредъка на специалната военна операция" в Украйна.

САЩ предоставя огромен пакет с помощ на Украйна

Според американски медии, анонсирали визитата, Зеленски може да говори пред Конгреса на САЩ и да разговаря с президента Джо Байдън в Белия дом.

Украински бойци връчиха вчера на президента си надписано от тях знаме и Зеленски заяви: "Ще го връчим на американския Конгрес, на американския президент. Благодарни сме им за подкрепата, но това не е достатъчно".

If @ZelenskyyUa is landing in Washington DC, just coming after visiting the frontlines of Bakhmut, Just shows a great leader that has work tirelessly not only to defend his country, but freedom and democracy for all! 🇺🇦🇺🇸🇪🇸👍🏻 @GOP @TheDemocrats full support is the right thing!👍🏻 pic.twitter.com/9EIsDQ896t

Председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси насърчи вчера парламентаристите с имейл "да присъстват физически" тази вечер на заседание, "твърде специално посветено на демокрацията".

Американските парламентаристи се готвят да гласуват нов солиден пакет помощи за Украйна в размер на близо 45 милиарда долара.

А президентът Байдън се очаква да даде зелена светлина за изпращането в Украйна на модерни противовъздушни ракетни системи "Пейтриът".

САЩ са начело на международния отговор на руската агресия в Украйна и най-големият донор на Киев; според експертни оценки помощта им достига вече към 50 милиарда долара, включително 20 милиарда в оръжия и военно оборудване.

Владимир Путин призна вчера, че ситуацията е "изключително трудна" в четирите региона от Югоизточна Украйна, чието анексиране обяви през септември Москва, без да ги е превзела изцяло.

Високопоставеният украински генерал Сергий Наев заяви междувременно, че вижда "нарастваща заплаха" от руска атака откъм съседна Беларус, където в понеделник Путин разговаря със своя колега и съюзник Александър Лукашенко.

Зеленски написа с „Туитър“, че е на път към САЩ, за да укрепи устойчивостта и отбранителните способности на Украйна.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.