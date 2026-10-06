Зеленски с надежда за нови преговори с Русия още през октомври

Н а фона на засилените руски атаки срещу Украйна президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени „скоро“, предаде ДПА.

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„Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

По думите му украинският преговарящ екип е готов за нови разговори.

„Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия“, допълни украинският президент.

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Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Москва.

„Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа“, заяви той.

Украинският президент призова САЩ и останалите влиятелни партньори на Киев да окажат натиск върху Русия за възобновяване на дипломатическия процес.

„Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства“, каза Зеленски.

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Каква е позицията на Москва

От началото на войната Русия многократно е заявявала готовност за преговори при определени условия, но впоследствие позицията ѝ се е променяла.

Киев, западните му съюзници и наблюдателите изразяват сериозни съмнения относно готовността на Москва действително да се включи в преговорен процес, посочва ДПА.

По-рано този месец руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо.

„Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ“, добави Путин.