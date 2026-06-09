Зеленски разкри: САЩ подготвят нов план за мир в Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че на 8 юни е провел телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е преминал в „много положителен“ тон. По думите му разговорът е бил съсредоточен върху възможностите за активизиране на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Подготовка за нови дипломатически инициативи

Според изявлението на Зеленски, американските представители са потвърдили готовност да засилят контактите и посредническите усилия през следващите седмици. Целта, както е била обсъдена, е намиране на реалистични дипломатически стъпки към деескалация и евентуално прекратяване на конфликта.

Разговорът се е състоял в контекста на предстоящите международни срещи на високо равнище през юни, включително форуми, свързани с Г-7, където Украйна очаква да бъде обсъдена ситуацията на фронта и перспективите за мирни преговори.

Международен контекст и дипломатически приоритети

Зеленски е подчертал, че въпреки засиленото международно внимание към напрежението в Близкия изток, включително ситуацията около Иран, въпросът за войната в Украйна остава ключов приоритет в глобалния дневен ред.

Той е представил пред американските представители и оценката на Киев относно текущите действия на Русия, както и очакванията на украинската страна за възможни сценарии на развитие на конфликта.

Позиции на страните по потенциално примирие

По информация, представена от украинската страна, като една от възможните основи за бъдещо примирие се обсъжда вариант за замразяване на бойните действия по настоящата линия на фронта.

В същото време Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от територии в Донбас, които в момента са под контрола на Киев. Тази позиция остава неприемлива за украинската страна и продължава да бъде една от основните пречки пред евентуален напредък в преговорите.

Застой в мирния процес

Дипломатическите усилия с участието на Украйна, Русия и Съединените щати остават в застой от февруари насам. Това се случва на фона на засилено глобално напрежение и пренасочване на част от международния политически фокус към други кризи.

Очаква се предстоящите международни форуми през юни да дадат по-ясни индикации дали ще има възобновяване на по-интензивни дипломатически контакти или процесът ще остане блокиран.