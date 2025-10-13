МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

М ОК разглежда забраната за участие на израелски спортисти на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта. „Запознати сме с различни изявления относно участието на израелския отбор по спортна гимнастика на предстоящото Световно първенство в Индонезия. Работим, за да разберем по-добре ситуацията с всички заинтересовани страни“, цитира ТАСС представител на пресслужбата на МОК.

Индонезийският министър на правосъдието, правата на човека, имиграцията и корекционните въпроси Юсрил Ихза Махендра заяви, че на израелските гимнастички няма да бъдат издадени визи за участие на Световното първенство.

Турнирът ще се проведе от 19 до 25 декември. Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални.