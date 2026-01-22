Зеленски пристигна в Швейцария за среща с Доналд Тръмп

Свят

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в срещата на Световния икономически форум в Давос и за среща с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на говорителя на Зеленски -  Сергий Никифоров.

Според Никифоров срещата на Зеленски с Тръмп ще се състои около 14:00 часа киевско време (съвпада с българското).

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова "Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна". В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Вчера американският президент Доналд Тръмп каза, че ще се срещне със Зеленски в Давос.

Кремъл вече заяви, че е готов да приеме Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва за продължаване на разговорите за мир в Украйна, макар че до този момент не беше обявена конкретна дата.

В навечерието на очакваните срещи Тръмп заяви, че смята, че всички страни са „относително близо“ до постигане на споразумение.

„Мисля, че Русия иска да сключи сделка, мисля, че Украйна иска да сключи сделка“, каза републиканецът по време на Световния икономически форум.

От Киев заявиха, че мирното предложение, изготвено в рамките на серия разговори между украински и западни представители, е „90% готово“, въпреки че някои от най-спорните въпроси — като бъдещето на частично окупирания регион Донбас — остават нерешени.

Украйна многократно е отхвърляла исканията на Москва за изтегляне на украинските сили от източния регион, включително от райони, които руските войски не са успели да завземат.

Междувременно Путин досега е отхвърлял всички предложения за прекратяване на огъня, като продължава да настоява за максималистични искания по отношение на Украйна.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
