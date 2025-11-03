Зеленски: Русия струпва войски близо до град Добропиля

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи.

Зеленски: Смъртоносната атака в Днепър показва тази необходимост

Пред журналисти Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици – Берлин и Копенхаген. Той уточни, че сред оръжията, които Киев може да изнася, са военноморски дронове и артилерийски системи. До края на годината страната ще започне да произвежда и собствени ракети "Фламинго" и "Рута", добави президентът.

"the enemy has launched a successful offensive on the Dobropillia salient. Ukrainian assault troops advanced southwest of Vilne and Nove Shakhove, cutting off the road towards Shakhovo, thereby trying to split the salient into two parts."



-Russian milblogger Military Informant pic.twitter.com/javNyy3gqo — Preston Stewart (@prestonstew_) November 3, 2025

По отношение на енергетиката Зеленски заяви, че Украйна все още се нуждае от 750 милиона долара, за да осигури внос на природен газ за предстоящата зима.

Правителството в Киев планира да увеличи вноса на синьо гориво с около 30%, след като през последните седмици Русия засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, насочвайки се основно към газови съоръжения.