Зеленски: Русия струпва войски близо до град Добропиля

Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици

3 ноември 2025, 22:25
Зеленски: Русия струпва войски близо до град Добропиля
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи.

Зеленски: Смъртоносната атака в Днепър показва тази необходимост

Пред журналисти Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици – Берлин и Копенхаген. Той уточни, че сред оръжията, които Киев може да изнася, са военноморски дронове и артилерийски системи. До края на годината страната ще започне да произвежда и собствени ракети "Фламинго" и "Рута", добави президентът.

По отношение на енергетиката Зеленски заяви, че Украйна все още се нуждае от 750 милиона долара, за да осигури внос на природен газ за предстоящата зима.

Правителството в Киев планира да увеличи вноса на синьо гориво с около 30%, след като през последните седмици Русия засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, насочвайки се основно към газови съоръжения.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Володимир Зеленски Русия Украйна Войски Оръжия Контраофанзива Енергетика Природен газ Покровск Война
