Руски удар уби 24 пенсионери в Украйна

Зеленски: Директно срещу хората. Обикновени граждани

9 септември 2025, 22:09
Руски удар уби 24 пенсионери в Украйна
Източник: GettyImages

Р уски въздушен удар уби 24 души, които са взимали в този момент пенсиите си в село в Източна Украйна, предаде "Ройтерс", позовавайки се на местните власти. Те призоваха президента Володимир Зеленски да поиска от съюзниците на Киев да увеличат натиска над Москва за прекратяване на войната.  

Руските войски проведоха офанзива в по-голямата част от Донецка област на фона на застой в дипломатическите усилия за постигане на мир след три години и половина на война.

Десетки части от САЩ в руската ракета, ударила Киев

Зеленски заяви, че планираща бомба е ударила село Ярова, на 24 км от контролирания от украинските сили град Словянск и на няколко километра от фронтовата линия.

"Директно срещу хората. Обикновени граждани. Точно в момента, когато са били раздавани пенсиите", написа украинският президент в X на фона на кадри, показващи тела, разпръснати по земята.

Двадесет и четирима души са убити, а други 19 ранени, съобщи държавната Служба за извънредни ситуации. Всички загинали са възрастни хора, уточни областният управител Вадим Филашкин.  

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

"Светът не трябва да остава безмълвен", заяви Зеленски: "Светът не трябва да продължава да бездейства. Нужен е отговор от САЩ. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор от Г-20".

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Русия война Украйна
Макрон избра нов премиер на Франция

Вучич плаши сърбите с България и военен съюз

Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

Ескалация, Израел удари столицата на Катар

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

Колко пъти на ден уринират котките

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Преди 2 дни

Последни новини

За какво се споразумя Желязков в Черна гора

Свят Преди 3 часа

Премиерът Желязков се срещна с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич и с президента на страната - Яков Милатович

Европейската комисия дава 3,2 млрд. евро на България за отбрана

България Преди 4 часа

SAFE ще предоставя дългосрочни, евтини заеми за отбранително оборудване

Каси Донеган е новата "Мис Америка" 2026, вижте я

Любопитно Преди 6 часа

27-годишната красавица триумфира на церемонията в Орландо на 7 септември

NOVA завоюва огромна победа с хитовия формат „Игри на волята“

Любопитно Преди 7 часа

На празничния 6-и септември зрителите отново предпочетоха новините и публицистиката на NOVA

Десетки части от САЩ в руската ракета, ударила Киев

Свят Преди 7 часа

В сравнение с ракетите, използвани в предишни години, тази е съдържала по-малък брой западни компоненти

9.09 – най-мощната огледална дата за годината, 5 зодии, които ще бъдат благословени

Любопитно Преди 7 часа

Комбинацията от огледалното число 09.09 и годината, чиито цифри също се свеждат до девет (2+0+2+5=9), създава уникален троен ефект

<p>Молдова няма да оцелее срещу заплахите на Путин</p>

Свят Преди 7 часа

Русия води "неограничена хибридна война", предупреди молдовският държавен глава

Жена падна в пролом в Родопите, оцеля, хваната за дънер

България Преди 7 часа

Жената успяла да се задържи в пълноводната бурна река Читак дере

Необичайните първи работни места на звездите

Любопитно Преди 8 часа

Ето кои знаменитости някога са носели униформи зад щандовете за бургери и пържени картофи

Тийнейджър едва не загуби езика си заради TikTok предизвикателство

Свят Преди 8 часа

Това не е първият случай, в който подобни трикове стават новина

Снимката е илюстративна

България Преди 8 часа

В последно време животното е забелязано да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади

Дан Браун представи новия си роман

Любопитно Преди 8 часа

Романът, обемист близо 700 страници, бележи завръщането на Браун осем години след последната му книга „Произход“

Сигнал за съмнителен изоставен куфар във Варна, подготвят контролиран взрив

България Преди 9 часа

Органите на реда подозират, че в него може да има взривно устройство, подготвено за чужденци

Свлачище блокира една от най-големите мини за добив на злато и мед в Индонезия

Свят Преди 9 часа

Седем работници са останали под земята

<p>Източници: Шон &quot;Диди&quot; Коумс е свързан с убийството на Тупак Шакур</p>

Свят Преди 9 часа

В същото време полицията в Лас Вегас никога официално не е посочила Комбс като заподозрян

Шофьор е с опасност за живота след побой във Видинско

България Преди 9 часа

Той е настанен за лечение в болницата във Видин

