Зеленски подписа молба за членство на Украйна в ЕС

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски подписа молба за членство на Украйна в Европейския съюз. Това съобщи във Фейсбук прессекретарят на украинския президент Сергей Никифоров, цитиран от агенция Укринформ.

"Исторически документ. Заявление за членство в Европейския съюз, подписано от президента на Украйна в Киев на 28.02.22 г.", отбеляза той.

Никифоров публикува и снимка на приложението. Документът гласи: "С това писмо Украйна, като европейска държава, която зачита ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, има честта да кандидатства за членство в Европейския съюз в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз."

"Сигурен съм, че това е реално“, написа Зеленски в Инстаграм.

Тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски се обърна с молба за незабавно присъединяване на неговата страна към ЕС по нова специална процедура.

Той обяви във видеообръщение, че загубите на руската армия възлизат на 4500 души. Също така по неговите думи, по време на бойните действия в Украйна са загинали 15 деца.

"Нашата цел е да бъдем заедно с всички европейци и най-важното - да бъдем равнопоставени", каза Зеленски. "Сигурен съм, че го заслужавахме. Сигурен съм, че всичко това е възможно".

По-рано днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че Украйна има европейска перспектива и че съществува процес за присъединителните преговори. Това заяви говорител на Европейската комисия.

Фон дер Лайен не решава сама кога Украйна да стане кандидат за присъединяване, добави той. По неговите думи тя е изразила очакването си в крайна сметка Украйна да бъде приета в ЕС.

Европейски дипломати уточниха, че вероятно съвсем скоро молбата от Киев ще бъде получена в Брюксел. Те отбелязаха, че законодателството на ЕС предвижда молбата да бъде предадена от председателството на Съвета на ЕС за разглеждане. Съветът следва да съобщи за това на Европейския парламент и на националните парламенти, и да възложи на ЕК оценка, която обичайно отнема до 18 месеца. По-рано днес украинската страна уточни, че очаква молбата да се разгледа спешно.

По-рано министерството на отбраната на Украйна съобщи, че убитите и ранени руски военни са около 5300 души, припомня Би Би Си.

Руското министерство на отбраната не съобщава за броя на загиналите и ранените сред своя военен контингент. То обяви вчера единствено, че има загуби.

Би Би Си не разполага с информация за загубите от независими източници и не може да провери изявленията на двете страни самостоятелно.

