Зеленски: По-тясното сътрудничество означава по-бърза победа над Русия

В сяко споразумение в сферата на сигурността приближава Украйна към по-големи възможности, по-голямо глобално взаимодействие и по-голяма сила, заяви в Х украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той отбеляза, че страната му вече е сключила подобни пактове с шест държави - Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада и Италия.

We already have security agreements with six countries: the UK, Germany, France, Denmark, Canada, and Italy. Each such agreement expands our opportunities, global interactions, and strength. At the same time, each such agreement reinforces the rules-based international order.