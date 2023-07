Зеленски отново на фронта в Бахмут, срещна се с украински войници

У краинският президент Володимир Зеленски посети украински войски близо до фронтовата линия в района на град Бахмут, предаде Ройтерс.

На снимки, публикувани от Зеленски в профила му в Twitter, той се среща с войници и разглежда карти в слабо осветено помещение с бетонни стени без прозорци. Украинският президент изрично похвали Силите за специални операции.

„Изпълнението на задачи от вас, момчета, в името на Украйна е истински героизъм“, написа Зеленски.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!



Although I… pic.twitter.com/4yJhfO8UBI