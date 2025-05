У краинският президент Володимир Зеленски ще присъства на интронизацията на папа Лъв XIV утре, заедно с много други световни лидери, съобщи Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който през февруари влезе в остър конфликт със Зеленски в Белия дом, ще ръководи делегацията на САЩ, в която участва и държавният секретар Марко Рубио.

