Първи разговор на Зеленски с новия папа Лъв Четиринадесети

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с папа Лъв Четиринадесети, предаде Ройтерс.

Първият разговор между двамата е бил по телефона днес, уточнява Франс прес. В него Зеленски е поканил папата да посети Украйна.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.



I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the…