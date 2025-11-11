Създадено за

11 ноември 2025, 17:30
eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията
Източник: eMAG

З а 13-ия си Black Friday в България eMAG осигурява 20 вноски с нулева лихва, 14 ваучера за отстъпка по 10 лв. всеки, които могат да бъдат използвани в 3 различни платформи от нови клиенти на Genius, и над 400 000 лева награди.

  • Клиентите, които са нови за приложението и направят първата си поръчка в него , ще получат ваучер за отстъпка на бъдеща покупка на стойност 10 лв./ 5,11€.
  • Новите клиенти на Genius ще платят половината от редовната цена, 14,90 лв./ 7,62€, и ще получат 14 ваучера за отстъпка по 10 лв./ 5,11€., които могат да бъдат използвани в 3 различни платформи, както и да ползват опции за безплатна доставка за някои продукти в приложенията eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt за 1 година.
  • На Black Friday всички клиенти, които направят поръчка на стойност минимум 100 лв./51,13€, ще могат да въртят колело на късмета, където могат да спечелят ваучери или да получат шанс за участие в томбола с награди .
  • Опции за плащане с нулева лихва до 20 вноски чрез платежни решения.

13-ото издание на Black Friday – най-голямото събитие с отстъпки за годината и награди в eMAG*, ще започне рано сутринта на 14 ноември 2025 г.  За тази кампания eMAG, заедно с Marketplace търговци, е подготвил над 40 милиона броя продукти за събитието, от хиляди брандове и категории.

Според проучване на Kantar** 78,3% от потребителите, запознати с Black Friday, планират да направят покупка по време на събитието на онлайн пазара. Топ 5 продуктови категории, към които те проявяват интерес, са дрехи (39,3%), обувки (18,2), козметика (13,8%), малки домакински уреди (13,1%) и играчки (8,6%). Същевременно категориите, които показват най-голям ръст в намерението за покупки по време на Black Friday тази година, са малките уреди с 4 пункта, продуктите за лична хигиена с 2,5 пункта и играчките с 2,2 пункта, показва проучването. Приблизителният бюджет, който потребителите са планирали за Black Friday през 2025 г., е средно 605,39 лв., което е с 14% повече спрямо миналата година. Сегментите от респонденти, които планират да похарчат над 1 200 лева, са се увеличили с 40% в сравнение с 2024 г.

„Black Friday е изключително добро време за пазаруване и виждаме, че ентусиазмът отново е тук. Българите познават събитието и се подготвят за него – затова сме осигурили над 40 милиона продукта на склад на отлични оферти, както и възможности за плащане на вноски без лихва чрез eCredit. Независимо дали става дума за ежедневни стоки или за дългоочаквани покупки с по-висока стойност, Black Friday е събитие за всички. Тази година сме подготвили нови изненади за нашите клиенти: специално „Колело на късмета“ с награди, 50% отстъпка от офертата на Genius, както и възможност за покупки с отстъпка при определени условия в различни платформи, и специален допълнителен ваучер от 10лв. / 5.11€ за нови купувачи в приложението“, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

eMAG предлага гъвкави решения за плащане за своите клиенти

Потребителите ще имат възможност да купят стоки, предлагани от eMAG и Marketplace търговци на платформата, без лихва, на 10 вноски за суми над 299 лв./152,88€ или на 20 вноски над 599 лв./306,26€ за продукти, предлагани от eMAG.

За първи път: „Колело на късмета“ с награди на стойност 400 000 лв./ 204 516,75€ и 10 лв./ 5,11€ бонус при първа покупка в приложението

Потребителите, които направят първата си поръчка през мобилното приложение на eMAG, ще получат ваучер от 10 лв./ 5,11€ за следващи покупки.

Освен това, за първи път по време на Black Friday, eMAG предлага „Колело на късмета“ с хиляди награди. Всеки клиент, който направи поръчка на стойност поне 100 лв./ 51,13€, може да завърти колелото и да получи шанс да спечели награда.

Genius на половин цена и 14 ваучера за отстъпка по 10 лв./ 5,11€ всеки, които могат да бъдат използвани* в 3 различни платформи от нашите нови клиенти на Genius

Първата специална Black Friday оферта е за абонамента Genius, който сега може да бъде купен за 14,90 лв./ €7,62. Клиентите, които купят първия си Genius абонамент по време на кампанията, ще получат възможността да направят бъдещи покупки в eMAG, Fashion Days и Flip с отстъпка под формата на ваучери в определени периоди от време.

Настоящите абонати на Genius също могат да се възползват от Black Friday офертата, като подновят членството си за още 12 месеца на цена от 29,90 лв. / €15,28 и получат ваучери за пазаруване с отстъпка, валидни за използване в eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt в определени периоди.

През цялата година членовете на Genius се възползват от безплатни доставки и ексклузивни оферти в четири приложения – eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt (последният се отнася само за членовете на Genius в гр. София, Варна, Пловдив и Плевен).

Различните ваучери за отстъпка имат различен период на валидност, в който могат да бъдат използвани. Пълните подробности, включително условията за ползване, както и периодът на валидност на различните ваучери, са достъпни в официалните правилници на кампанията.

Ето и първите продукти от офертата на eMAG за Black Friday***:

На 14 ноември на Black Friday, потребителите ще могат да избират от:

  • над 600 000 смартфона и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети)
  • над 500 000 телевизора, аудио Hi-Fi и фото
  • над 700 000 малки домакински уреда
  • над 500 000 големи домакински уреда
  • над 700 000 лаптопа и IT продукти
  • над 800 000 артикула за лична грижа и парфюми
  • над 1,5 милиона автомобилни гуми и артикули за автомобили
  • над 5 милиона продукти за дома и градината и направи си сам/инструменти
  • над 5 милиона играчки и детски артикули
  • над 15 милиона модни продукта
  • над 3 милиона спортни стоки
  • 30 тона кафе

Доставка на Black Friday поръчките до 29 ноември

С помощта на инфраструктурата от куриери и куриерски офиси, както и мрежата от easybox автоматични шкафчета и пунктове за получаване, която вече обхваща над 1 000 точки в цялата страна, eMAG има за цел да осигури доставката на всички поръчки до 29 ноември.  Броят на easybox шкафчетата вече надхвърля 800 в цялата страна.

 * Важи за периода 1.01-13.11.2025 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 13 ноември 2025 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.

**Проучването на Kantar е поръчано от eMAG и проведено чрез лични интервюта и попълване на въпросник на таблет между 16 и 25 октомври 2025 г. сред национално представителна градска извадка от 1038 респонденти на възраст между 18 и 55 години. Проучването в България е част от регионално проучване на „Кантар“.

***При отваряне на линковете към Black Friday ще се виждат актуалните цени на продуктите за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални от сутринта на 14.11.2025 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на специално определените за нея количества.

