П рез последния ден Крим беше в центъра на разговорите, а Доналд Тръмп заяви вчера пред репортери, че за Украйна ще бъде „трудно“ да си върне полуострова.

Но защо Крим е толкова важен за Украйна и Русия?

(Във видеото: Ангел Найденов: Крим е пресечната точка на различните интереси и ябълка на раздора)

Президентът на САЩ заяви пред списание TIME, че той „ще остане с Русия“, на фона на предположенията, че САЩ може да са готови да признаят територията за руска.

Володимир Зеленски отхвърли тази идея, настоявайки, че „няма за какво да се говори“ - „това е нашата земя, земята на украинския народ“.

Владимир Путин незаконно анексира Крим от Украйна през 2014 г. с бързо и безкръвно завземане, което така и не беше признато от по-голямата част от света.

Какво се случи?

През 2013 г. в Украйна започват проевропейски протести, след като президентът Виктор Янукович спира преговорите за присъединяване към ЕС под силен икономически натиск от Русия. Първоначално протестите са ограничени, но бързо се разрастват, след като властите използват сила срещу демонстрантите. Насилието ескалира. Янукович нарежда на вътрешния министър използването на смъртоносна сила и през февруари 2014 г. близо 100 протестиращи са убити. На 21 февруари опозицията и президентът подписват споразумение за излизане от кризата, но той тайно бяга в Русия същата вечер. На следващия ден украинският парламент гласува за отстраняването му и насрочването на предсрочни избори с мотива, че се е оттеглил от конституционните си задължения. След това срещу него са повдигнати и обвинения за нарушаване на украинската конституция с нарежданията да се използва сила срещу демонстрантите.

Докато в Украйна цареше смут, Путин се възползва от възможността да изпрати войски, които да превземат Крим - ромбоиден полуостров в Черно море.

BREAKING



President Zelensky rejects the Trump regime's ultimatum regarding the ceding of Crimea to the Russian Federation.



"There is nothing to discuss—this lies outside our Constitution. This is our territory, the land of the Ukrainian people. This will NOT happen."



🇺🇦🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/FzJsnGUGjt