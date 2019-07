"Какво?!" Това заглавие на челна страница на германското списание "Щерн" тази седмица, под снимка на изглеждащия изненадан Борис Джонсън, улови настроенията в целия Европейски съюз, пише Матю Карнитшниг в "Политико" (Politico).

Докато американците изглеждат несигурни какво да правят с Джонсън - "Той е известен с това, че прави много забавни, грамотни, много умни речи", обясни на слушателите си кореспондент на Националното обществено радио в САЩ и добави, че новият британски премиер е бил в "Итън" и "Оксфорд" и е "абсолютно един от британския елит".

Европейците нямат илюзии за това кой наистина е Джонсън. От Брюксел до Берлин всеки изглежда има личен списък с "най-доброто от Борис".

Навремето той беше уволнен от "Таймс" за измисляне на цитат за предполагаем любовник на крал Едуард II.

Няколко години по-късно обясняваше как "Италия не успява да премери презервативите" и твърдеше, че Рим се е опитал да убеди ЕС да преразгледа правилата си за размера на кондомите, така че да пасват на по-малки пениси.

В класика се превърна видеоклип с Джонсън, който се хвърля с главата напред към бившия германски национал по футбол Маурицио Гаудино по време на благотворителен мач.

Дори в политически пейзаж, привикнал със Силвио Берлускони и Виктор Орбан, възмутителният стил на Джонсън и начинът по-който изкривява фактите го карат да изпъква. Но както показа той по време на кампанията си, за да стане министър-председател на Великобритания, независимо дали с помощта на пушена риба във вакуумирана опаковка като промоционална сцена или лакомо гълтащ бира, Борис е повече от щастлив да прави шоу.

Най-голямото му предизвикателство в отношенията с ЕС през следващите седмици и месеци ще бъде да докаже, че има още номера в репертоара си.

Но след изграждане в продължение на десетилетия на политическа кариера, основаваща се на окарикатуряването на европейците като наивници без чувство за хумор, Джонсън скоро може да разбере, че неговата комедия няма да е достатъчна.

След години наред са му се смели, европейските политици просто не го приемат сериозно. И на този етап е трудно да си представим какво би могло да промени мнението им.

Докато европейците могат да се присмиват на Доналд Тръмп, те също уважават и се страхуват от силата на САЩ. Независимо дали им харесва или не, Тръмп има значително влияние върху Европа, както в икономиката, така и по отношение на сигурността.

Въпреки че Великобритания остава ключов стратегически играч в Европа, подобната зависимостта от двете страни на Ламанша се разрушава. Например, след завземането от Иран на петролен танкер с британски флаг миналата седмица, Великобритания отговори с призив европейски военноморски сили да се използват за защита на морските маршрути в Ормузкия пролив. Засега това не се е случило.

Що се отнася до икономиката, Великобритания е много по-зависима от ЕС, отколкото обратното.

Ето защо отговорът на Европа на заплахата от Джонсън да напусне ЕС на 31 октомври, със или без сделка, след месеци протакане от страна на Тереза Мей, е учтива прозявка.

Изборът на Джонсън за премиер ще улесни лидерите на ЕС да се придържат към позицията си като отказват да променят условията на сделката, която са договорили с Мей. Каквито и да бяха недостатъците ѝ като премиер, тя, за разлика от Джонсън, се радва на репутация на честен посредник сред европейските лидери.

Като се има предвид водещата роля, която Джонсън играе в кампанията за Брекзит и продължаващите му подигравки с ЕС, европейските лидери не само не му се доверяват, но много от тях го презират.

Опасността от недостига на доверие в Джонсън е, че ЕС може да подцени готовността на новия британски премиер да тласне Великобритания в пропастта.

Поддръжниците на Джонсън прогнозират, че той ще се изправи пред историческите предизвикателства, подобно на своя идол, Уинстън Чърчил. Всъщност Чърчил също се е сблъсквал с недоверие и са го смятали за непредсказуем и дори безразсъден. Но дори политическите му противници са го уважавали. Отношение, което напълно отсъства към Джонсън.

Комедийният талант на Джонсън му спечели значително внимание и ключовете на Даунинг стрийт, но изглежда европейските лидери са решени да се смеят последни.

