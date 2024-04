Жена опита да убие съпруга си с белина в кафето

Ж ена от Аризона се призна за виновна за това, че в продължение на месеци всеки ден се е опитвала да отрови кафето на съпруга си, сочат съдебни документи.

Мелъди Феликано Джонсън, която е обвинена в опит за убийство от първа степен, се признава за виновна по две обвинения за по-леко престъпление - добавяне на отрова или вредно вещество към храна или напитка, според съдебния протокол от Върховния съд на окръг Пима.

Според протокола тя ще бъде осъдена на максимум 2 години затвор за всяко от обвиненията, а произнасянето на присъдата е насрочено за 10 май.

Адвокатът на Джонсън, обществен защитник от окръг Пима, не е отговорил на молбата на CNN за коментар.

Съпругът на подсъдимата, Роби Джонсън, казал на следователите, че "вярва, че тя се е опитала да го убие, за да получи обезщетение при смърт", според съдебния доклад.

An Arizona woman accepted a plea agreement Monday on charges she poisoned her husband’s coffee. In Aug., Melody Felicano Johnson was accused of pouring bleach into Roby Johnson’s coffee.



Роби Джонсън казал, че за първи път е забелязал неприятен вкус на кафето си през март 2023 г., докато е бил военнослужещ, разположен в Германия, се казва в документа.

Роби Джонсън казал на детективите, че е използвал лентички за тестване на басейни, за да установи, че кафеварката му "показва високи нива на хлор", и е поставил скрити камери, които според съобщенията са уловили Мелъди Джонсън да излива белина в контейнер и да излива съдържанието на този контейнер в кафеварката, разкриват следователите.

Роби Джонсън казал на следователите, че се преструва, че продължава да пие кафето, за да може да изчака, докато се върнат във военновъздушната база "Дейвис Монтан" в Тусон, преди да подаде сигнал в полицията.

През август Мелъди Феликано Джонсън е била обвинена в опит за убийство от първа степен, опит за нападение с утежняващи обстоятелства и отравяне на храна или напитки.