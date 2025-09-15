Заради дрона: Руското посолство в Букурещ обвини Украйна в провокация

Р уското посолство в Букурещ отхвърли твърденията за руски дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство. Това става ясно от публикация на официалната страница на дипломатическото представителство в социалната мрежа Facebook.

„Всички обстоятелства сочат, че в действителност е имало умишлена провокация от страна на киевския режим, който, страхувайки се от неизбежен военен провал и отговорност за престъпленията, извършени както срещу руския, така и срещу украинския народ, отчаяно се опитва по всякакъв начин да въвлече други европейски държави в опасна военна авантюра срещу Руската федерация“, посочват от посолството.

Ескалация: Руски дрон навлезе в Румъния, Полша също вдигна тревога

Коментарът идва ден след като руския посланик Владимир Липаев бе извикан в Министерството на външните работи на Румъния.

Румънската страна изрази "острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет", се посочва в прессъобщение на румънското външно министерство, цитирано от Аджерпрес.

„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на ЕС“, се посочва още в съобщението.

Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Oт Министерството на националната отбрана на Румъния идентифицираха дрона като руски „Геран“ и определиха акта като „безотговорно действие от страна на Руската федерация“.

В събота, 13 септември, дрон навлезе в румънското въздушно пространство в северната част на Добруджа, провокирайки реакцията на румънските военновъздушни сили, припомнят местните медии. Два изтребителя F-16 засякоха и проследиха дрона, който впоследствие изчезна от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

Пилотите са били упълномощени да свалят целта, но са решили да не откриват огън, оценявайки съпътстващите рискове, се посочва в доклада на Министерството на националната отбрана на Румъния.

Бившият президент Траян Бъсеску разкритикува ведомството, че не е свалило дроновете и определи реакцията като „безпомощност“.

„Путин ни изпраща дрон, който се рее 49 минути в румънското въздушно пространство, ние вдигаме изтребители Ф-16 и към края на мисията два други германски "Юрофайтър" идват да ни заместят, заради безпилотен самолет, който трябваше да бъде свален в първите минути след навлизането му в румънското въздушно пространство, защото беше разпознат като дрон“, каза той за Диджи24.

При над 50% от руските атаки срещу Украйна близо до границите на Румъния фрагменти от дронове са паднали на територията на страната, показва информация на Министерството на националната отбрана на Румъния. От февруари 2022 г. насам е имало 52 руски атаки с дронове близо до границите на страната.

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Румънското министерство на отбраната съобщи, че дронът не е прелитал над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението.

Инцидентът се случи само няколко дни след като Полша съобщи, че е свалила с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО руски дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство при руски обстрел срещу Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния.