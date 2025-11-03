Свят

Президентът на Финландия: Започна нова епоха на ядрените оръжия

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб

3 ноември 2025, 16:32
Президентът на Финландия: Започна нова епоха на ядрените оръжия
Източник: iStock/GettyImages

П резидентът на Финландия Александер Стуб заяви днес, че е настъпила "нова епоха на ядрените оръжия", след като американският президент Доналд Тръмп заяви неколкоратно, че възнамерява да започне отново опити с ядрени оръжия, предаде Франс прес.

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб в своя реч в Хелзинки. "Влязохме в нова епоха по отношение на ядрените оръжия, чието значение, за жалост, все повече се увеличава", подчерта той.

Миналата седмица заявлението на американския държавен глава да възстанови опитите с ядрено оръжие, без да пояснява какво точно възнамерява, породи голямо безпокойство и възмущение в целия свят. Остава съмнението дали опитите, за които става дума се отнасят за оръжия, способни да пренасят ядрена бойна глава или ще става въпрос за действителни ядрени опити, които САЩ не е предприемал от 1992 г. насам, отбелязва Франс прес.

Решението на Тръмп идва в момент, в който риториката за ядреното оръжие излиза периодично на преден план от руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. Русия също предприе изпитание на оръжия с ядрени двигатели, като безпилотното подводно торпедо "Посейдон" и крилатата ракета "Буревестник".

Никоя държава официално не е предприемала опити с ядрени оръжия от три десетилетия насам, с изключение на Северна Корея, която е тествала ядрено оръжие шест пъти между 2006 и 2017 г. От своя страна Русия не е провеждала такива тестове от 1990 г., а Китай от 1996 г., напомня АФП.

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Доналд Тръмп също така увери в неделя, че Пекин и Москва провеждат ядрени опити, без да ги разкриват публично, вследствие на което според него САЩ би следвало да постъпят по същия начин. Това твърдение беше отречено от Китай.

Финландия, която споделя граница, дълга 1340 км с Русия, трябва да обмисли заедно със съюзниците си как може да се засили способността за военно възпиране, както и как да се овладее евентуална ескалация, посочва АФП. Страната се присъедини към НАТО през 2023 г. след началото на руската инвазия в Украйна като по този начин обърна гръб на десетилетия военен неутралитет.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Ядрени оръжия Ядрени опити Доналд Тръмп Финландия Александер Стуб НАТО Русия Военно възпиране Стратегическа стабилност Нова ядрена епоха
Последвайте ни

По темата

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 2 дни
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВФ публикува законопроекта за Бюджет 2026

МВФ публикува законопроекта за Бюджет 2026

България Преди 2 минути

Какви параметри са заложени в бюджета?

<p>Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати</p>

Красимир Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати

Свят Преди 26 минути

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията", каза той

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Последни номинации проверяват доверието между участниците

<p>Индийски опозиционер: Моди да създаде &quot;Министерство на обидите&quot;</p>

Приянка Ганди: Моди да създаде "Министерство на обидите"

Свят Преди 1 час

Ганди обвини Моди, че отклонява общественото внимание от безработицата, корупцията и бедността, като постоянно напада опонентите си

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 1 час

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

<p>АПИ с важно предупреждение за шофьорите</p>

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

България Преди 1 час

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

България Преди 2 часа

Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Свят Преди 2 часа

Решението идва в момент на нарастващо напрежение в Европа заради руската агресия, както и на усилено въоръжаване в Западните Балкани

<p>Vivacom пуска три изцяло нови канала&nbsp;и обновява любимия VIVACOM Arena</p>

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Свят Преди 2 часа

Група маскирани лица хвърляха предмети по събралите се на стъпалата на съдебната палата хора

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Свят Преди 2 часа

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 2 часа

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 2 часа

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 2 часа

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 2 часа

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Цеца развя българския флаг на концерт в РСМ и предизвика скандал (ВИДЕО)

Edna.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Мазир Сула аут за дербито с ЦСКА

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - ЦСКА 1948, съставите

Gong.bg

Министерството на финансите публикува законопроекта за Бюджет 2026

Nova.bg

Ексклузивно: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg