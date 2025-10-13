Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Д епутатите в израелския парламент приветстваха днес американския президент Доналд Тръмп, като го аплодираха на крака, предаде Франс прес.

Тръмп: Много съм развълнуван за този момент

Президентът Тръмп посети Израел днес по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас", преди да се отправи на посещение в Египет. По този начин американският държавен глава се надява да затвърди края на войната и да положи основите на по-траен мир в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед Прес.

🇺🇸 🇮🇱 BREAKING: Trump received a standing ovation in the Knesset before his speech — well deserved.pic.twitter.com/Y0koRuIJjK — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

"Това е велик ден, това е цяло ново начало", заяви Тръмп пред репортери, преди да пристигне в израелския Кнесет. "Мисля, че никога не е имало подобно събитие, аз лично не съм виждал нещо подобно", добави той.

Тръмп ще посети Израел в неделя

Преди Тръмп да се обърне към израелския парламент след среща със семействата на заложниците, израелските депутати го аплодираха на крака няколко пъти и приветстваха също държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет.