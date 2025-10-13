42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

Ч етиридесет и двама граждани на Зимбабве и Малави загинаха, след като автобус, превозващ ги към домовете им, се преобърна на път в Южна Африка, съобщиха властите. Катастрофата се случи в неделя вечерта, 12 октомври, докато автобусът преминавал през планински участък на магистрала N1 в провинция Лимпопо, Южна Африка, заявиха местни транспортни служители, предаде ВВС.

„Автобусът излезе от пътя по стръмен планински проход и се преобърна по насип“, добавиха те.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса изрази скръбта си за високия брой жертви, сред които има седем деца, и заяви, че това е не само трагедия за страната, но и за „нашите сестрински държави Зимбабве и Малави“.

Forty-two killed as bus crashes on South Africa mountain pass https://t.co/5ZARkXxcXB — BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2025

Причината за инцидента все още не е известна, но е започнато разследване. Според съобщенията автобусът пътувал от град Гкеберха в провинция Източен Кейп.

Не е ясно колко души са пътували в автобуса по време на катастрофата или какъв е бил неговият капацитет. Освен седемте деца, загинаха 18 жени и 17 мъже, а 49 души бяха ранени, потвърдиха властите.

Правителствени служители, включително министърът на транспорта Барбара Крийси, ще посетят мястото на катастрофата, както и пострадалите пътници.