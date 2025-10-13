Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

П равителството на индийския щат Тамил Наду напълно отмени лиценза и нареди закриването на фармацевтичната компания "Сресан Фармасютикъл" (Sresan Pharmaceutical), произвеждала сиропа против кашлица "Колдриф", свързан със смъртта на най-малко 19 деца в централния щат Мадхия Прадеш, съобщи индийската новинарска агенция Прес Тръст ъв Индия (ПТИ).
При инспекция на щатния Департамент по контрол на лекарствата било установено, че сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен.
Освен това проверяващите установили, че фирмата не спазва добрите производствени и лабораторни практики и са открили над 300 сериозни нарушения в процеса на работа.
The deaths of seven out of nine children in #MadhyaPradesh’s #Chhindwara district were traced to a poisonous cough syrup, Coldrif, which was found to contain a highly toxic industrial chemical.— The Times Of India (@timesofindia) October 4, 2025
Read to know more 🔗 https://t.co/fUwPeAtwPK pic.twitter.com/KMuLrpRlQR