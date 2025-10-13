Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Д ва ескспресни влака се сблъскаха в източна Словакия в понеделник, при което бяха ранени десетки пътници, съобщиха властите, цитирани от The Associated Press (AP) .

Инцидентът е станал малко след 10:00 ч. местно време (08:00 GMT), близо до селото Яблониов над Турньоу в района на Рожнява, два експресни влака – R 913 и R 914 Gemeran – са се сблъскали челно, при което около 100 души са получили леки наранявания, а двама са в критично състояние.

Това съобщи словашкият вътрешен министър Матуш Шутай Ешток, цитиран от агенция TASR.

По данни на властите трима души са били затиснати в отломките, но все още няма информация за състоянието им. Няма данни за загинали. Министър Ешток подчерта, че инцидентът най-вероятно е резултат от човешка грешка.

„Не искам да спекулирам с причините, но според първоначалните данни не става дума за системен проблем, а за човешки фактор. Изглежда, че един от машинистите е допуснал грешка и не е дал предимство,“ заяви той на пресконференция, като добави, че заедно с транспортния министър Йозеф Раж и министъра на здравеопазването Камил Шашко пътува към мястото на инцидента.

Според източник от железопътната администрация, цитиран от изданието Denník N, сблъсъкът вероятно е станал, защото единият машинист не е спрял на семафора. „Инцидентът се случи на място, където две линии се събират в една. Един от влаковете е трябвало да спре, но не го е направил. И двата влака са били в движение,“ обясни източникът от ZSSK.

Сблъсъкът е станал малко след 10:00 часа местно време, точно пред тунел в района на Яблониов над Турньоу, където линиите се събират в тесен участък.

На място работят пожарникари, полиция и екипи на спешната помощ. „Изпратихме два спасителни хеликоптера и шест линейки,“ съобщи Петра Климешова от оперативния център на словашката служба за спешна медицинска помощ.

Малко след обяд спасителната служба Air Transport Europe съобщи, че към мястото са изпратени три хеликоптера. „Предвид големия брой пострадали, хеликоптерът от Кошице се връща за втори път. Екипите на място оказват спешна медицинска помощ и осигуряват въздушен транспорт на най-тежко ранените до болници,“ се посочва в изявлението на спасителите.

Снимки от мястото на катастрофата показват силно повредена предна част на единия локомотив, докато другият влак е излязъл от релсите.