Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

М ъж пострада, атакувана бе гражданската инфраструктура в Одески район в резултат на нощната атака, съобщи областният управител.

"Мъж на 60 години пострада, в резултат на нощната атака, който бе хоспитализиран. Отново бе атакувана гражданската инфраструктура в Одески район", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

One wounded civilian following last night's russian massive terrorist attack on Odesa! A warehouse with textile and sewing products was hit and caught fire and a car burned down! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState https://t.co/25BCruTI1j pic.twitter.com/KQLTH8QblG — Clown (@DanaSLJL) October 13, 2025

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана и свалянето на дронове, при атаката са ударени граждански обекти, каза Кипер.

"Мащабен пожар е избухнал на площ над 5000 квадратни метра. Огънят се е разпространил в няколко склада, където са били съхранявани платове, дрехи и опаковъчни материали", информира областният управител.

Massive explosions rocked Odessa yesterday.



Russian Geran drones targeted a substation in the city. The winter will be hard.



pic.twitter.com/jVMbixlJqR — Alternative News (@AlternatNews) October 12, 2025

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.