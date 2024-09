Русия призова: Правете деца в работната си почивка, за да подпомогнете раждаемостта

Р уснаците са призовани да създават деца по време на работните почивки, за да помогнат на намаляващата раждаемост в страната.

През първите шест месеца на 2024 г. в страната е регистрирана най-ниската раждаемост от 25 години насам, като броят на ражданията на бебета е спаднал под 100 000 за първи път през юни, съобщи Ройтерс.

Комбинацията от намаляване на ражданията и увеличаване на смъртността по време на продължаващата в Русия война в Украйна изостри демографската криза в страната. Много хора също така емигрират поради войната.

През юли Кремъл заяви, че работи за обръщане на тенденцията за намаляване на раждаемостта в страната.

Раждаемостта „сега е на ужасно ниско ниво - 1,4 раждания, което е под нивото от 2,1, необходимо за стабилност на населението “, заяви през юли говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, според АФП. „Това е сравнимо с европейските страни, Япония и т.н. Но това е катастрофално за бъдещето на нацията.“

Путин и преди е заявявал, че е важно да се повиши раждаемостта и населението на страната, като е казвал, че „запазването на руския народ е нашият най-висш национален приоритет.“

Кремъл се стреми да повиши раждаемостта, като предлага данъчни облекчения и парични стимули за семействата.

Сега руснаците са призовани да помогнат за обръщане на тенденцията за намаляване на раждаемостта, като създават деца по време на почивката си.

Според The Mirror министърът на здравеопазването Евгений Шестопалов е заявил, че руснаците трябва да се „занимават с правене на деца в почивките“ по време на неотдавнашно участие в руската национална телевизия. Той е казал на интервюиращия, че няма причина руснаците да не се опитват да зачеват по време на работния ден.

Путин призова руснаците да имат повече деца

„Да си много зает на работа не е основателна причина, а неубедително извинение“, каза той. „Можете да се занимавате със зачеване по време на почивките, защото животът минава твърде бързо“.

Запитан кога хората, които работят на 12-14-часов работен ден, ще имат време да създават потомство, Шестопалов отговори: „Русия не е единствената страна, която се опитва да обърне тенденцията на намаляване на раждаемостта."

#Russians Told To Make Babies During Work Breaks to Help Birth Rate



"There was no reason why Russians shouldn't attempt to conceive during the work day."https://t.co/27NdwgUoSs