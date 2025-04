OpenAI съди Илон Мъск за „недобросъвестна тактика"

OpenAI съди Илон Мъск заради твърденията му, че се е опитвал да забави бизнеса на компанията в своя полза.

Компанията обвинява шефа на Tесла, че е използвал „тактики на недобросъвестност“ срещу OpenAI, за да му помогне да контролира авангардната технология за изкуствен интелект.

Миналата година Мъск съди главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман в опит да му попречи да промени корпоративната й структура. Мъск е съосновател на OpenAI заедно с Олтман, но го напуска преди няколко години.

От BBC са се обърнали към неговия адвокат за отговор на иска на OpenAI, който беше подаден в сряда.

Насрещният иск открива нов фронт в битката между двамата големи играчи от Силициевата долина.

„Непрекъснатите действия на Илон срещу нас са просто недобросъвестна тактика за забавяне на OpenAI и завземане на контрола върху водещите иновации в областта на изкуствения интелект за негова лична изгода. Днес подадохме контраиск, за да го спрем“, се казва в изявление на OpenAI от сряда.

Миналата седмица федерален съдия в Оукланд, Калифорния, определи дата за съдебен процес през март 2026 г. по иска на Мъск в опит да ускори съдебната битка.

Окръжният съдия на САЩ Ивон Гонзалес Роджърс преди това отказа да издаде на Мъск съдебна заповед, която временно да спре преобразуването на OpenAI от дружество с нестопанска цел в дружество със стопанска цел.

Тя също така заяви, че очаква Мъск да предостави доказателства по делото.

Мъск твърди, че OpenAI се е отклонила от своята учредителна мисия като организация с нестопанска цел за разработване на изкуствен интелект в полза на човечеството и следователно е нарушила договора.

Той напусна компанията през 2018 г.

