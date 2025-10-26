Свят

Задържаха секс престъпникът, пуснат погрешка от затвора в Лондон

Хадуш Кебату беше открит в района на "Финсбъри Парк", два дни след като беше освободен по погрешка

26 октомври 2025, 18:09
Източник: БТА/АР

М игрант, осъден за сексуално престъпление и погрешно освободен от затвора, беше задържан в Северен Лондон след интензивно издирване, съобщи ВВС.

Британската полиция издирва опасен секс престъпник, пуснат погрешка

Хадуш Кебату беше открит в района на "Финсбъри Парк" в неделя, два дни след като беше освободен по погрешка от полицията в Челмсфорд.

Според Столичната полиция Кебату е арестуван по подозрение за незаконно пребиваване на свобода и ще бъде прехвърлен в затвор в Лондон.

Кебату, осъден миналия месец за сексуално посегателство над 14-годишно момиче и жена в Епинг, докато живееше в хотел за търсещи убежище, трябваше да бъде депортиран, но вместо това беше освободен поради грешка на затворническите власти. Премиерът сър Киър Стармър заяви, че депортацията на Кебату ще бъде осъществена и подчерта, че разследване на инцидента е в ход. „Трябва да се уверим, че това няма да се повтори“, добави той.

Очевидец разказа, че е разхождал кучето си във "Финсбъри Парк", когато видял Кебату да бъде отвеждан от няколко полицаи.

Джак Нийл-Хол, 40-годишен очевидец, сподели пред информационна агенция PA: „Знаех, че за последно е бил видян в района на Хакни и си помислих: „О, това ужасно прилича на този човек, не носи същите дрехи, но прилича на него“.

„Той не се съпротивляваше, вървеше съвсем спокойно, малко унило, с наведена глава и вдигната качулка, но ситуацията беше под контрол“, допълни той.

„Беше спокойна разходка извън парка с него с оковани ръце, но не се опитваше да избяга.“

Полицията съобщи, че сигнал за мъж, вероятно Кебату, е подаден от гражданин на автобусна спирка близо до гара "Финсбъри Парк" в 08:03 в неделя сутринта. Полицейски служители пристигнали на място и го задържали 16 минути по-късно.

Кебату беше забелязан с белезници, облечен в дрехи, различни от сивия затворнически анцуг, в който беше видян за последно в петък вечерта. Полицията в Есекс беше уведомена за погрешното освобождаване в петък в 12:57 ч., но Кебату вече се беше качил на влак за Източен Лондон 16 минути по-рано.

Кебату беше заснет в центъра на Челмсфорд да разговаря с граждани малко след освобождаването си, като полицията потвърди, че се е обръщал към няколко души за помощ.

Столичната полиция установи, че Кебату е извършил няколко пътувания с влак из Лондон. В петък вечерта бяха публикувани кадри от видеонаблюдение, показващи го в библиотека в района на Далстън. Той все още носеше сив затворнически анцуг и бяла чанта с изображения на авокадо.

Арестът на Кебату през юли предизвика протести пред хотел „Бел“ в Епинг, където той живееше след пристигането си във Великобритания с малка лодка.

През септември магистратският съд в Челмсфорд разгледа делото му. Кебату се опитал да целуне тийнейджърка на пейка и отправил множество сексуално откровени коментари към нея. На следващия ден той отново се срещнал с момичето, опитал се да я целуне и я нападнал сексуално. Освен това нападнал жена, която му предложила помощ за изготвяне на автобиография за работа.

По време на съдебния процес Кебату заяви, че е на 38 години, но съдията отбеляза, че според други данни той е на 41.

Въпреки че отрече обвиненията, миналия месец той беше признат за виновен по пет обвинения и осъден на 12 месеца затвор, включително времето, прекарано в предварителен арест. Общо той изтърпя 108 дни в затвора.

На Кебату беше наложена петгодишна заповед за предотвратяване на сексуално насилие, която му забранява да се доближава или контактува с жени, както и задължение да се регистрира в списъка на сексуалните престъпници за 10 години.

По време на процеса съдът научи, че Кебату е изразил „твърдо желание“ да бъде депортиран. Съгласно Закона за границите на Обединеното кралство от 2007 г., заповед за депортация се издава, когато чуждестранен гражданин получи присъда от поне 12 месеца лишаване от свобода.

Затворническата служба на Нейно Величество разпореди на управителите на затворите в Англия и Уелс да въведат допълнителни проверки преди освобождаването на затворници до понеделник.

Служител на затвора е временно отстранен в очакване на разследване. Висш служител заяви пред BBC News, че освобождаването е резултат от „поредица от грешки, вероятно поради претовареност и недостиг на персонал“.

„Не е само виновна една затворническа служба. Това би било несправедливо“, добавиха те.

Доклад на Службата за затвори и пробация на Негово Величество показва, че между април 2024 г. и март 2025 г. 262 затворници в Англия и Уелс са били освободени по погрешка, в сравнение със 115 за предходните 12 месеца.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг определи ареста като „огромно облекчение“ и потвърди, че Кебату „сега ще бъде депортиран“.

Той добави: „Министърът на правосъдието разпореди разследване как, за бога, един опасен човек, който е трябвало да бъде депортиран, е бил пуснат на нашите улици.“

„Работата е в ход, ще бъдем открити и прозрачни с обществеността относно това какво се е объркало и какво ще направим по въпроса.“

По-рано той отбеляза, че затворническата служба е под огромен натиск, „но дори на този фон това не обяснява или извинява освобождаването на хора по улиците ни, които нямат работа там“.

Бившият министър на правосъдието от Консервативната партия Алекс Чок настоя за разследване, за да се „извлекат поуки“, и предположи, че инцидентът е симптом на по-широки проблеми в затворническата система.

Той заяви пред BBC Breakfast: „Целият годишен бюджет на Министерството на правосъдието се изразходва от Министерството на труда и пенсиите за две седмици.“

„Постоянният ми апел е да се опитаме да гарантираме, че затворническата служба получава необходимите ресурси, за да набираме и задържаме хора с умения и опит, за да се предотвратят подобни проблеми.“

Депутатът от Либералните демократи за Челмсфорд, Мари Голдман, заяви, че Кебату „сега трябва да бъде депортиран“ и призова за национално разследване.

По-рано лидерът на Reform UK Найджъл Фараж отбеляза, че инцидентът показва, че „някога надеждните институции на Обединеното кралство“, включително полицията и затворите, „се разпадат пред очите ни“.

мигрант сексуален престъпни освободен по погрешка издирване арест депортация затвор Лондон
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

