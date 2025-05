Фестивалът в Кан забрани на актьор да присъства заради обвинения в изнасилване

Ф илмовият фестивал в Кан обяви, че е забранил достъпа на актьора Тео Наваро-Муси до червения килим в четвъртък, 15 май, поради обвинения в сексуално насилие срещу него. Наваро-Муси, който изпълнява второстепенна роля на полицай във филма "Досие 137" на режисьора Доминик Мол, е обвинен в изнасилване от трима бивши партньори през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Според френското издание Télérama, делото срещу него е било прекратено миналия месец заради липса на доказателства, но трите жени планират да обжалват и да заведат гражданско дело, пише The Guardian.

Директорът на фестивала в Кан, Тиери Фремо, потвърди пред Télérama, че Наваро-Муси е изключен от участие, докато обжалването е в ход. "Процедурата все още продължава," коментира Фремо, и добави, че решението е в съответствие с политиката на фестивала по отношение на обвинения в сексуално насилие. Фестивалът повтаря подхода на наградите Сезар – френския еквивалент на Оскарите – които през януари 2023 г. обявиха, че няма да допускат номинирани, които са осъдени или разследвани за сексуално насилие.

Cannes has banned French actor Theo Navarro-Mussy from tonight's "Dossier 137" premiere amid accusations of rape and sexual assault.



The film's producers tell Variety they "decided with the festival" that Navarro-Mussy "would not accompany the film to Cannes. The management of… pic.twitter.com/O1GWgp1Fo6