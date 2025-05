Фестивалът в Кан: Какво да очакваме от звездното издание през 2025 г.

В сяка година през май, в продължение на две седмици, Кан се превръща в притегателен център за повече звезди, отколкото има на нощното небе – или поне в старата зала на MGM. През 2025 г. френският филмов фестивал обещава да бъде още по-бляскав от обикновено, тъй като холивудският елит се събира на Лазурния бряг, за да се срещне с водещите имена от световната филмова сцена.

Всичко подсказва, че тази година ще е звездно издание за Кан, особено след силното представяне на фестивалните заглавия на наградите „Оскар“. Режисьорите се надпреварват да изкачат червения килим – дори с риск да попаднат под прицела на недоспалите кинокритици.

Американското присъствие е внушително. Том Круз се завръща в Кан три години след „Топ Гън: Маверик“ с новия филм „Мисията невъзможна: Разплатата“, надявайки се да повтори успеха, който превърна „Маверик“ в блокбъстър с над милиард долара приходи. Този път обаче няма да получи почетна „Златна палма“ – тя ще бъде връчена на честия гост на фестивала Робърт Де Ниро, година преди да се отбележи 50-годишнината от наградата му за „Такси“.

Спайк Лий, който бе председател на журито през 2021 г. (не без скандали), се завръща с филма „Highest 2 Lowest“ – вариация на „High and Low“ (1963) на Акира Куросава. В главната роля е Дензъл Уошингтън като музикален магнат, замесен в заплетен заговор за отвличане. Лентата ще бъде прожектирана извън конкурсната програма, редом с комедията на Итън Коен „Honey Don't!“ – наследник на миналогодишния му „Drive Away Dolls“ и втори филм от т.нар. „лесбийска B-трилогия“. Дали поради програмни съображения или заради спорове около френските киноразпространителни закони (филмът на Лий ще дебютира в Apple TV+ през септември), липсата на тези заглавия от състезателната селекция говори за известен упадък в амбициите на фестивала.

Но кои ще се борят за най-голямата награда? Състезанието за „Златна палма“ тази година подсказва смяна на поколенията. Сред завръщащите се ветерани са белгийските братя Дарден с „Млади майки“, украинецът Сергей Лозница с „Двама прокурори“ и шотландската режисьорка Лин Рамзи, която ще представи адаптация на романа на Ариана Харвич „Умри, любов моя“, с участието на Дженифър Лорънс и Робърт Патинсън.

Уес Андерсън ще участва за четвърти път в конкурса с „Финикийската схема“, в която се включват негови добре познати актьори като Бил Мъри и Джефри Райт, както и нови попълнения като Риз Ахмед и Миа Трипълтън, дъщеря на Кейт Уинслет. Сред звездния актьорски състав изпъкват и Том Ханкс, Скарлет Йохансон, Бенисио дел Торо, Уилем Дефо и други – гаранция за впечатляващ червен килим.

Йоаким Триер, чийто филм „Най-лошият човек на света“ (2021) бе номиниран за „Оскар“, се завръща с Ренате Райнсве в „Sentimental Value“, заедно със Стелан Скарсгард. Иранският майстор Джафар Панахи, чийто филм „This Is Not A Film“ през 2011 г. бе пренесен в Кан на USB памет, скрита в торта, участва с „A Simple Accident“ – продължение на „No Bears“, носител на голямата награда във Венеция през 2022 г.

Сред жените режисьори в конкурса се открояват Кели Райхард („The Mastermind“), Лин Рамзи, Карла Симон с „Ромерия“ и дебютантката Маша Шилински с провокативната драма „Звукът на падане“. Последната разказва историята на четири поколения жени, обединени от травма, и се радва на сериозен интерес още преди премиерата. Общо седем жени режисьори са номинирани тази година – около една трета от конкурсната програма и важна стъпка към по-голямо полово равенство.

Победителката от 2021 г. Джулия Дюкурно се завръща с „Алфа“ – боди хорър, чието действие се развива по време на епидемия от СПИН и който вече бе закупен от NEON. Очаква се да предизвика сериозен отзвук.

Ари Астер, познат с „Наследствен“ и „Лятурия“, ще направи своя дебют в Кан с „Едингтън“ – филм с постер, който напомня за кризата със СПИН от 80-те години и с действие, развиващо се по време на пандемията от COVID-19. В главната роля е Хоакин Финикс, който играе шериф на Ню Мексико в сблъсък с кмета, изигран от Педро Паскал.

Журито, водено от френската актриса Жулиет Бинош и включващо Хали Бери и Джереми Стронг от „Наследници“, ще прегледа 22 филма, като победителят ще бъде обявен на 24 май.

