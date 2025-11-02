Свят

Кремъл: Няма нужда от среща между Тръмп и Путин

Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков

2 ноември 2025, 17:07
Кремъл: Няма нужда от среща между Тръмп и Путин
Източник: БТА

Н яма нужда от среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските държавни медии.

„Хипотетично подобна среща е възможна, но към този момент няма нужда от нея. Нужна е внимателна и детайлна работа по въпросите на мирното споразумение,“ каза Песков.

Тръмп и Путин разговаряха по телефона на 16 октомври, когато Тръмп обяви, че би се срещнал с Путин в Будапеща, като тогава твърдеше, че се наблюдава „напредък“ в мирните преговори.

Плановете за среща обаче бяха замразени на 21 октомври, след като американският президент заяви, че не иска „безсмислена среща“, докато Москва отказва да прекрати боевете по фронтовата линия.

Ден по-късно, на 22 октомври, Тръмп наложи санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

Въпреки това, говорителката на Белия дом Каролайн Левит уточни на 23 октомври, че евентуална среща между двамата лидери „не е напълно изключена“.

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев заяви на 24 октомври, че с посредничеството на САЩ Русия и Украйна били близо до споразумение за прекратяване на войната — твърдение, което противоречи на официалната позиция на Москва, настояваща Украйна да се откаже от целия Донецки регион като предварително условие за мир. 

Източник: БГНЕС    
Тръмп Путин Среща Тръмп-Путин Мирни преговори Кремъл Дмитрий Песков Санкции Украйна Будапеща Руско-американски отношения
Последвайте ни
Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна

Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна

Израел призова Ливан да разоръжи

Израел призова Ливан да разоръжи "Хизбула" съгласно миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 21 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 21 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 20 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната

Свят Преди 40 минути

Тази стратегия съвпада с усилията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши да укрепи отбранителните връзки със своите партньори

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Заедно с други световни лидери той присъства на официалното откриване на Големия египетски музей, който се намира в близост до пирамидите в Гиза

<p>Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел&nbsp;</p>

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

България Преди 3 часа

Властите са получили сигнал за убийството от жена, която се е обадила в полицията

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

България Преди 3 часа

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя"

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

България Преди 4 часа

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Свят Преди 4 часа

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит

<p>Какво знаем за смъртоносното нападение във влак във Великобритания</p>

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Те са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британец от карибски произход

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Свят Преди 5 часа

Баща и 17-годишната му дъщеря са сред жертвите

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

България Преди 5 часа

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения още в първия ден на проверките

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Свят Преди 6 часа

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 6 часа

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано, че четирима души са били убити при израелски удар

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Любопитно Преди 6 часа

Често християните са ставали жертва на политически борби както вътре в една империя или държава, така и между държавите

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Свят Преди 6 часа

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Свят Преди 7 часа

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

<p>Президентът Радев: Египет е стратегически партньор за България и ЕС</p>

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

България Преди 7 часа

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Любопитно Преди 7 часа

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg
1

6 контейнера боклук от язовир Николово

sinoptik.bg

Гадание по картинки: избери си спалня и ще ти кажа каква си в леглото

Edna.bg

Мъдрата притча за снежинките и съдбата, която сами си избираме

Edna.bg

НА ЖИВО: Манчестър Сити - Борнемут, стартовите състави

Gong.bg

Тунчев: Не сме в най-добрата си форма

Gong.bg

Българи, участвали в протестите в Нови Сад: Искаме да покажем на властите, че борбата няма да спре

Nova.bg

Пореден скандал в българския ММА: Обвинения за фиктивни медали и спрени права

Nova.bg