Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, изтърпяващ 45-годишна присъда в американски затвор за наркотрафик и други престъпления, съобщиха агенциите.

В публикация в социалната мрежа "Тръмп Сошъл" лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас и добави, че "ако той не спечели, САЩ няма да си хвърлят парите на вятъра".

Бившият президент на Хондурас, Хуан Орландо Ернандес, беше осъден в Съединените щати на 45 години затвор по обвинения, свързани с наркотрафик и оръжия, превръщайки се в един от най-високопоставените регионални лидери, осъдени по толкова тежки международни престъпления. Този случай подчерта значимото внимание върху международната борба с наркотрафика, включително сътрудничеството между Хондурас и САЩ.

Миналата година Хондурас, под ръководството на правителството на Ксиомара Кастро, обяви, че прекратява договора за екстрадиция със Съединените щати, обвинявайки Вашингтон в намеса във вътрешните му работи. Въпреки това, през февруари 2025 г. страната се съгласи да поднови договора до 27 януари 2026 г., след постигнато споразумение със САЩ, като външният министър Енрике Рейна заяви, че са предвидени гаранти, гарантиращи, че екстрадицията няма да бъде използвана с политически мотиви и че споразумението е важно за стабилността на страната.