Свят

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура

29 ноември 2025, 07:37
Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, изтърпяващ 45-годишна присъда в американски затвор за наркотрафик и други престъпления, съобщиха агенциите.

В публикация в социалната мрежа "Тръмп Сошъл" лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас и добави, че "ако той не спечели, САЩ няма да си хвърлят парите на вятъра".

Бившият президент на Хондурас, Хуан Орландо Ернандес, беше осъден в Съединените щати на 45 години затвор по обвинения, свързани с наркотрафик и оръжия, превръщайки се в един от най-високопоставените регионални лидери, осъдени по толкова тежки международни престъпления. Този случай подчерта значимото внимание върху международната борба с наркотрафика, включително сътрудничеството между Хондурас и САЩ.

Миналата година Хондурас, под ръководството на правителството на Ксиомара Кастро, обяви, че прекратява договора за екстрадиция със Съединените щати, обвинявайки Вашингтон в намеса във вътрешните му работи. Въпреки това, през февруари 2025 г. страната се съгласи да поднови договора до 27 януари 2026 г., след постигнато споразумение със САЩ, като външният министър Енрике Рейна заяви, че са предвидени гаранти, гарантиращи, че екстрадицията няма да бъде използвана с политически мотиви и че споразумението е важно за стабилността на страната.

Източник:  БТА, Владимир Сахатчиев    
Доналд Тръмп Помилване Хуан Орландо Ернандес Хондурас Наркотрафик САЩ Президентски избори Външна политика Политическа подкрепа Американски затвор
Последвайте ни

По темата

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 12 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 10 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 10 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 12 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 12 минути

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

<p>Руски пропагандни твърдения за Купянск опровергани от Киев</p>

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Свят Преди 22 минути

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Свят Преди 56 минути

Украинските военновъздушни сили публикуваха предупреждние, че столицата може да бъде подложена на руски ракетни удари

<p>&quot;Отнемат ни бъдещето&quot;: 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват</p>

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Свят Преди 1 час

Всекидневните митинги започнаха на 28 ноември 2024 г., когато премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че Грузия преустановява присъединителните преговори с ЕС

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Любопитно Преди 1 час

Те станали жертва на жестокото гонение в средата на трети век

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

Любопитно Преди 1 час

Този синдром произтича не толкова от властта сама по себе си, колкото от дълбоко чувство за незначителност, което човекът се опитва да прикрие чрез контрол и забрани

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Свят Преди 1 час

Едни от последните девствени гори в Европа се намират в Румъния

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

Любопитно Преди 1 час

Постоянните мисли за някого не винаги показват силно харесване

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Първото си интервю IT специалистката даде в подкаста “След Игрите”

<p>Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент</p>

Марко Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент

Свят Преди 9 часа

Ройтерс отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация

Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Свят Преди 9 часа

Това означава, че международната правозащитна организация трябва да спре всякаква дейност в Русия

Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Свят Преди 10 часа

Съобщава се, че е било ранено и петгодишно дете

Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Свят Преди 11 часа

Четвъртият предполагаем член на групата, извършила обира, беше обвинен

Кремъл: Очакваме детайли по мирния план преди визитата на делегацията от САЩ

Кремъл: Очакваме детайли по мирния план преди визитата на делегацията от САЩ

Свят Преди 11 часа

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати

"Хизбула" обеща ответни действия след убийството на високопоставен командир

"Хизбула" обеща ответни действия след убийството на високопоставен командир

Свят Преди 11 часа

Това "е отявлена агресия", каза Наим Касем

Александър Квашневски: Руското общество подкрепя войната на Путин

Александър Квашневски: Руското общество подкрепя войната на Путин

Свят Преди 12 часа

По думите му, ситуацията в Западна Европа е напълно различна - човешкият живот се цени в Европа, което не е така в Русия

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Дъждове в края на номеври

sinoptik.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg

Малката зелена бомба, пълна с витамини - за какво е полезно кивито

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 ноември, събота

Edna.bg

Байерн ще се връща към победите срещу опашкар в Бундеслигата

Gong.bg

Пътят на ЦСКА към Топ 4 минава през Варна и непредвидимия Спартак

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота

Nova.bg

Поройните дъждове отнесоха реколтата в Югозападна България

Nova.bg