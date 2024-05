Новаторска генна терапия възстанови слуха на бебе

18-месечно британско момиченце, което е родено напълно глухо, се смята за най-младия човек, на когото е възстановен слухът след нова революционна генна терапия, предаде АФП. Няколко медицински екипа по света, включително в Китай и Съединените щати, изпробват подобни лечения с добри резултати при наследствена глухота, която се основава на рядка генетична мутация.

Британският ушен хирург Манохар Банс заяви, че малкото дете Опал е първият човек в света, който получава терапия, разработена от американската биотехнологична фирма Regeneron, и "най-младият в световен мащаб, който е правен до момента, доколкото ни е известно".

Opal Sandy from Oxfordshire is saying her first words and competing with her older sister to see who can make the most noise ⬇️ https://t.co/g8M14bEJ7N