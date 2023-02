Въздушна тревога и блокада в Киев: Изненадваща визита на Байдън в Украйна

П од звуците на сирени за въздушна тревога и блокирани улици в Киев, американският президент Джо Байдън направи изненадващо посещение на украинската столица.

Демонстрацията на силна американска подкрепа бе направена само четири дни преди годишнината от нахлуването на Русия в Украйна, пише The Washington Post.

Високорисковата визита в украинска столица, която беше под заплаха от ракетни атаки, е сигнал за продължаващ ангажимент от страна на Съединените щати, най-големият финансов и военен поддръжник на Украйна.

Байдън беше забелязан пред Златокуполния манастир "Свети Михаил" с украинския президент Володимир Зеленски. Украинската столица беше под строги мерки за сигурност със спрян автомобилен трафик и дори блокирани пешеходци от определени улици. Малко след това в града се включи сирена за въздушна тревога.

Байдън настоя, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна "колкото е необходимо", въпреки слабата подкрепа сред американската общественост и липсата на краткосрочна перспектива за мирни преговори за прекратяване на конфликта.

