Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души

20 септември 2025, 15:20
Н ай-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА.

(Във видеото: Войната в Газа: до какво ще доведе офанзивата на Израел)

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души.

Израелските въоръжени сили все още не са дали коментар. Информацията, предоставяна от двете страни, не може да бъде проверена чрез независим източник, отбелязва ДПА.

Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки в няколко части на град Газа, като се позовава на палестински източници.

Според публикувана вчера от израелските военни информация около 480 хил. палестинци са напуснали града, в който преди живееха около 1 милион души. Те се опитват да достигнат до хуманитарната зона в Мауаси, разположена североизточно от град Рафах в ивицата Газа.

Здравните власти в ивицата Газа определиха броя на убитите палестинци от началото на войната преди близо две години на над 65 000. Въпреки че в тези данни не се прави разграничение между мирни граждани и бойци, се смята, че повечето от жертвите са цивилни.

Израел обвинява палестинското движение „Хамас“, че използва гражданското население като жив щит. Ислямистката групировка поведе нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната, след като около 1200 души бяха убити, а над 250 бяха отвлечени.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Газа Израел Палестинци Хамас Война Жертви Бомбардировки Разселване Международни критики Хуманитарна зона
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
