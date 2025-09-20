Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Н ай-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА.
(Във видеото: Войната в Газа: до какво ще доведе офанзивата на Израел)
Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души.
Israeli airstrikes on Gaza City killed at least 14 people overnight, including six from one family, health officials said. The assault comes as the war nears two years, with over 65,000 Palestinians killed and most of Gaza displaced.— The Pioneer (@TheDailyPioneer) September 20, 2025
Meanwhile, momentum is growing for… pic.twitter.com/PaQcigQ36z
Израелските въоръжени сили все още не са дали коментар. Информацията, предоставяна от двете страни, не може да бъде проверена чрез независим източник, отбелязва ДПА.
Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки в няколко части на град Газа, като се позовава на палестински източници.
Според публикувана вчера от израелските военни информация около 480 хил. палестинци са напуснали града, в който преди живееха около 1 милион души. Те се опитват да достигнат до хуманитарната зона в Мауаси, разположена североизточно от град Рафах в ивицата Газа.
Israel's military campaign persists in its intense and violent bombardment of Gaza City, with a continued focus on striking residential buildings and densely populated civilian areas, resulting in widespread devastation.— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 20, 2025
Source: @sami97alsultan pic.twitter.com/R6WItL2fEm
Здравните власти в ивицата Газа определиха броя на убитите палестинци от началото на войната преди близо две години на над 65 000. Въпреки че в тези данни не се прави разграничение между мирни граждани и бойци, се смята, че повечето от жертвите са цивилни.
Израел обвинява палестинското движение „Хамас“, че използва гражданското население като жив щит. Ислямистката групировка поведе нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната, след като около 1200 души бяха убити, а над 250 бяха отвлечени.
