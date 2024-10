В ъншните министри на Косово и Сърбия влязоха в словесен сблъсък на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, съобщи албанската редакция на Радио Свободна Европа. На снощното заседание в Ню Йорк се обсъждаше шестмесечният доклад на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за мисията на ООН в Косово.

Външният министър на Сърбия Марко Джурич заяви, че косовските сърби са дискриминирани и потискани от косовските власти. Тези обвинения обаче бяха отхвърлени от косовския външен министър Доника Гървала.

Сърбия и косовските сърби не признават обявената през 2008 г. независимост на Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

На 30 август Косово затвори институции, работещи в рамките на сръбската система, в четири общини в Северно Косово, предимно населени със сърби – Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица. На 17 октомври косовските власти затвориха още една паралелна сръбска община в Северно Косово. Според косовското законодателство тези институции са незаконни.

ЕС и САЩ критикуваха Косово за затварянето на паралелните общини през август, като нарекоха действията на косовските власти едностранни и некоординирани.

По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН вчера Гървала защити действията на правителството на Косово в предимно населената със сърби северна част на страната. Тя каза, че не трябва да се вярва на твърденията на Джурич, че сърбите в Косово нямат достъп до здравеопазване, образование и банкови сметки.

„Реалността е ясна. Най-накрая гражданите дишат свободно и без страх от престъпните банди“, каза Гървала.

Джурич заяви, че сърбите са изправени пред дискриминация, насилие и натиск, като спомена някои от последните решения на правителството на Косово като забраната за използване на сръбския динар за плащания в брой, затварянето на клоновете на Пощите на Сърбия и общините, които са работили по сръбската система.

Той каза, че Сърбия застава до сърбите в Косово и поиска от международната общност да реагира.

„Времето за решителни действия е сега. Действията на Прищина продължават да подкопават стабилността, да нарушават човешките права и да пренебрегват международните споразумения. Трябват ни ясни последствия. Трябва да бъдат наложени санкции на администрацията на (премиера на Косово Албин) Курти и трябва да има нулева толерантност към други едностранни действия, които подклаждат конфликти и напрежение“, каза сръбският външен министър.

Ново голямо напрежение между Сърбия и Косово

Ръководителят на мисията на ООН в Косово (ЮНМИК) Каролине Зияде спомена изразената от сръбския граждански сектор, жители и политическите партии загриженост по отношение на въздействието, което решенията за затваряне на институциите в Северно Косово имат върху техния живот.

„Затварянето на клоновете на Пощите на Сърбия и общинските служби, които се ръководят от Сърбия, ограничи достъпа им до услуги от ключово значение, особено по отношение на сръбската общност в Косово“, каза тя.

Сръбският външен министър поиска също така Косово незабавно да създаде Съюз на сръбските общини (ССО) в Косово, което според него ще гарантира правата на сърбите. Според Джурич Косово не иска да създаде този Съюз, което според него не е опция, а задължение, произтичащо от диалога в Брюксел.

Международната общност настоява Косово да създаде Съюз на сръбските общини, който произтича от споразумение между Косово и Сърбия от 2013 г. и който да включи общините в Косово със сръбско мнозинство.

Неговото създаване се разглежда от международния фактор като „условие на условията“ за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия в рамките на диалога между тях, воден от ЕС.

Конституционният съд на Косово обаче обяви преди години създаването на такъв съюз за противоконституционно, тъй като не включва останалите етнически общности и може да доведе до упражняване на изпълнителна власт.

